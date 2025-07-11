鉅亨網編輯林羿君 2025-07-11 23:31

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美國公債波動率指標跌至近三年半以來新低，進一步證明債市在經歷數月動盪後正在趨於穩定。

債蛙終於鬆口氣！美債波動率跌到3年半新低 。(圖:shutterstock)

ICE 美銀 MOVE 指數（衡量殖利率預期波動的指標）周四收於 2022 年初以來的最低水準。另一個積極信號是，本周美國 10 年期和 30 年期公債標售需求強勁，，也預示市場樂觀情緒。

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今年以來，受川普的關稅威脅以及對財政支出增加的擔憂影響，政府債券市場出現了波動。然而，這些不利因素尚未完全消失。

美國公債殖利率週五全線下滑，其中 10 年期公債殖利率連續第二天下跌。這些基準公債的殖利率目前較月初高出 16 個基點。

Jefferies International 歐洲首席策略師 Mohit Kumar 在報告中寫道，周四的 30 年期公債標售「反應良好，緩解了部分擔憂」。他補充稱，鑒於財政擔憂，他仍避開美歐英市場的長期債券。

週五晚些時候，美國政府將公佈 6 月預算餘額，並向企業發放一級交易商問卷。摩根大通策略師團隊表示，投資者將從調查問卷中尋找財政部可能正在考慮調整債務管理策略的「線索」。

歐洲公債今日開盤相當穩定，隨後跟隨美國公債下跌。英國公債對 5 月經濟意外萎縮反應平淡，GDP 數據顯示關稅對生產活動造成了巨大壓力。同時，法國 30 年期公債殖利率升至 2011 年以來的最高水準。