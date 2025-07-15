鉅亨網編輯林羿君 2025-07-15 15:10

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摩根大通援引美國金融業監管局的數據指出，今年迄今，高收益債券的平均交易量已達到每天 171 億美元的創新高水準，比去年的交易量成長了 14% 。

政策波動引爆垃圾債狂潮 日均成交量創新高。(圖:shutterstock)

由於市場波動為快速交易創造了機會，基金經理人正在加大批量債券購買力度。

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摩根大通引用的金融業監管局（Finra）數據表明，今年每個月的每日平均交易量都超過 150 億美元，而最近一季的日均交易量更達到 173 億美元。

根據摩根大通估算（不包括投資級債與新興市場債），美國關稅政策引發的市場波動，推升了 4 月垃圾債交易量創下新高，打破 2020 年 3 月的紀錄。

「當涉及政策，特別是波動性大的政策時，每個人可能會有不同的看法，而且這些看法可能會迅速改變，」Shenkman 資本管理公司投資組合經理 Bob Kricheff 表示。「看起來這就是導致交易量上升的原因之一。」

3 月時，市場波動促使多策略對沖基金迅速拋售高風險公司債，因為嚴格的風險限制迫使他們以極快的速度解除持持有部位。

投資人也越來越頻繁採用投資組合交易策略，透過高速與電子交易平台，同時購買一籃子債券。

交易量的上升凸顯了過去十年的一個重大發展：電子和高速交易（現在是轉移股票的標準方法）已經進入債務市場，並且似乎使執行投資組合交易變得更加容易。

儘管投資人長期以來依賴指數型基金（ETF）來轉移大筆公司債部位，他們現在卻越來越多地選擇直接在債券市場中交易。

根據 Barclays Plc 引用 TRACE 數據的研究報告，今年第一季高收益債市場的投資組合交易量，較去年同期成長了 90%。Barclays 指出，光是今年 4 月的投資組合交易額就達到 430 億美元，而 2024 年 4 月僅有 150 億美元。

投資級債券市場同樣活躍。根據當時 Barclays 策略師整理的資料，4 月這類交易創下 1,000 億美元的歷史新高。