鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-16 21:00

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由於對美國關稅截止日期的擔憂，以及中東緊張局勢加劇打壓市場人氣，外國投資者 6 月結束了連續 5 個月的淨流入，首次從亞洲債市撤資。

告別連5個月吸金潮 亞洲債市6月淨流出21.1億美元 印尼債市首當其衝(圖:shutterstock)

印度、印尼、泰國、馬來西亞和南韓的監管機構和債券市場協會的數據顯示，外國投資者當月淨拋售了價值 21.1 億美元的亞洲債券，這是自 1 月份以來的首次月度淨拋售。

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然而，今年迄今為止，外國投資者仍向亞洲債券淨注入了 319.7 億美元，創下 2021 年以來上半年的最高紀錄。

其中，印尼債券上月遭遇約 19 億美元 的外國資金流出，為 2024 年 11 月以來最大金額。美國總統川普雖將關稅期限推遲至 8 月 1 日，但宣布對主要區域貿易夥伴日本和南韓徵收 25% 關稅，並將對來自印尼的商品徵收 19% 關稅。

此外，外資還分別減持馬來西亞債券 12.9 億美元、泰國債券 8.83 億美元 及 印度債券 7.17 億美元。ANZ 亞洲研究主管 Khoon Goh 指出，地緣政治緊張局勢加劇促使投資者轉向更安全的資產。

不過，南韓債券卻逆勢而上，吸引了 26.8 億美元 的外國淨流入，跨境淨購買額連續第 5 個月增長。