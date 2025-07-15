鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-15 15:50

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美國將於台北時間周二 (15 日) 晚間公布的 6 月 CPI，經濟學家普遍預期，這份數據將會真正揭示川普政府所發動的關稅戰對美國通膨的實際影響。

關稅效應即將顯現？經濟學家預測美國6月通膨加速(圖:shutterstock)

此前數月的 CPI 數據被普遍高估，但預測者們現在預計 6 月通膨將加速上漲，主要由於家具、玩具、娛樂用品及汽車等受關稅影響的品類漲價，這可能終結通膨持續溫和的局面。

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根據經濟學家的共識預測，美國 6 月整體 CPI 和核心 CPI 均將月增 0.3%，年率增速預計分別達到 2.7% 和 3%，遠高於聯準會的目標水準。

法國外貿銀行 CIB Americas 首席美國經濟學家 Chris Hodge 指出，「6 月 CPI 是顯示關稅真正開始產生明顯影響的第一個指標」。他特別關注汽車和服裝行業的價格變化，這些行業對關稅敏感。

安永 - 帕特農首席經濟學家 Gregory Daco 預計，關稅將貢獻 6 月 CPI 月度漲幅的三分之一，且影響在今年夏季晚些時候會更大。紐約 Fed 5 月的調查顯示，約四分之三的企業正透過漲價來彌補關稅帶來的成本上升。

除了商品，服務通膨也將受到密切關注。儘管高盛預計對核心服務通膨的影響有限，但部分預測者認為，機票、酒店等品類可能在 6 月顯現韌性，推動整體 CPI 加速上漲。同時，生產者物價指數 (PPI) 作為消費者價格的領先指標，5 月已顯示出成品消費品價格的顯著上漲。

聯準會今年以來一直為維持利率不變辯護，理由是預期關稅會推高通膨，但這點至今未獲證實。若 6 月 CPI 再度表現溫和，聯準會幾乎肯定會引來總統川普更猛烈的批評，他多次呼籲聯準會降息。