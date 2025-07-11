關稅戰衝擊即將揭曉！美國下周二公布六月CPI 不止鮑爾緊盯 債市匯市也屏息以待

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-11 09:35

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美國勞工統計局將於下周二 (15 日) 發布的 6 月消費者物價指數 (CPI) 數據正成為市場關注焦點，這份被聯準會 (Fed) 主席鮑爾視為關鍵指標的經濟數據，將揭示美國總統川普對全球發起的關稅戰是否已對國內物價形成實質性影響。華爾街機構普遍預期，即便存在關稅傳導效應，影響可能主要集中體現在剔除食品與能源波動的核心 CPI 指標上。

關稅戰衝擊即將揭曉！美國六月CPI下周二公布 不止鮑爾緊盯 債市匯市也屏息以待（圖：Shutterstock）

道明證券策略師與美銀經濟學家預測，經季節調整後的美國 6 月核心 CPI 將月增 0.3%，較 5 月的 0.1% 月增率顯著回升，這一預估值與市場調查的經濟學家中位數預期相符。若數據一如預期，將創今年 1 月 0.4% 增幅以來的最高月增率紀錄。

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核心 CPI 作為衡量潛在通膨趨勢的關鍵指標，它的走勢不僅影響聯準會利率決策，更可能對外匯與債市造成顯著波動。市場現階段的核心爭議在於 6 月數據究竟屬於一次性波動，還是預示通膨壓力持續加劇的信號。

LPL Financial 首席固定收益策略師 Lawrence Gillum 分析指出，當前債市尚未充分反映通膨回升風險。雖然通膨預期指標已有所上移，但債券殖利率仍低於 2023-2024 年平均水準，顯示市場正選擇性地忽略短期數據波動。

但他也警告，若商品領域通膨壓力出現廣泛擴散，債市可能因誤判趨勢而面臨殖利率急升風險，進而壓縮 Fed 降息空間，並波及股市表現。

道明證券認為，6 月商品價格漲幅將因關稅效應加速擴大，而服務業價格漲勢則難以抵消商品部門的上漲壓力，美銀證券則預估核心 CPI 月增 0.3%，將對應年率 3% 的漲幅水平。

值得關注的是，儘管就業市場數據顯示初請失業金人數降至兩個月低點，且尚未出現大規模裁員潮，但貿易戰對供應鏈的潛在衝擊仍構成不確定因素。

截至周四 (10 日) 紐約尾盤，各期限美債殖利率基本持平，其中 10 年債殖利率報 4.348%，30 年期收於 4.38%。