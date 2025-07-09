中國6月CPI上升0.1% 滬指應聲重回3,500點關卡

中國國家統計局周三（9 日）公布的數據顯示，6 月全國 CPI 較一年前上升 0.1%。其中城市上漲 0.1%，農村下降 0.2%；食品價格下降 0.3%，非食品價格上漲 0.1%；消費品價格下降 0.2%，服務價格上漲 0.5%。上半年 CPI 較去年同期下降 0.1%。