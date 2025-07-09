中國6月CPI上升0.1% 滬指應聲重回3,500點關卡
鉅亨網編譯鍾詠翔
最新數據顯示，中國 6 月消費者物價指數（CPI）攀升 0.1%，滬指應聲重回 3,500 點關口，6 月全國工業生產者出廠價格（PPI）則下降 3.6%。
中國國家統計局周三（9 日）公布的數據顯示，6 月全國 CPI 較一年前上升 0.1%。其中城市上漲 0.1%，農村下降 0.2%；食品價格下降 0.3%，非食品價格上漲 0.1%；消費品價格下降 0.2%，服務價格上漲 0.5%。上半年 CPI 較去年同期下降 0.1%。
6 月全國 CPI 月降 0.1%。其中，城市下降 0.1%，農村持平；食品價格下降 0.4%，非食品價格持平；消費品價格下降 0.1%，服務價格持平。
滬指周三盤中漲近 0.1%，重回 3,500 點，上次是 2024 年 11 月 8 日。
國家統計局的數據顯示，全國工業生產者出廠價格年降 3.6%，月降 0.4%；工業生產者購進價格年降 4.3%，月降 0.7%。上半年工業生產者出廠價格年降 2.8%，工業生產者購進價格下降 2.9%。
國家統計局城市司首席統計師董莉娟說，CPI 上升 0.1%，為連續下降 4 個月後轉升，主要受工業消費品價格有所回升影響。
董莉娟認為，影響 PPI 下降的主要原因有以下三點：
一是中國國內部分原材料製造業價格季節性下行。
二是綠電增加帶動能源價格下降。
三是一些出口佔比較高的行業價格承壓。
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