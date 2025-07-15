鉅亨網新聞中心 2025-07-15 14:20

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隨著特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克與美國總統川普之間關係日益緊張，美國國防部近日悄悄暫停了多項與 SpaceX 合作的核心軍事計畫。外界普遍認為，這波動作意在與馬斯克切割，將其從軍方供應鏈中排除。

馬斯克與川普交惡後果擴大！美國國防部急凍SpaceX軍事項目。(圖：Shutterstock)

根據公開資料顯示，SpaceX 在 2024 年共承擔美國 87% 的航太發射任務，從絕密衛星運輸到 X-37B 太空飛機，幾乎掌握美軍絕大多數「不能說的秘密」，壟斷地位令傳統軍工企業如波音 (BA-US) 與洛克希德馬丁 (LMT-US) 望塵莫及。

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SpaceX「火箭貨運」計畫喊停 與馬斯克成立「美國黨」同一天

美國國防部叫停多個 SpaceX 項目。(圖：Shutterstock)

其中最引人注目的，莫過於遭緊急叫停的「火箭貨運」計畫。該計畫原本打算透過 SpaceX 的「星艦」（Starship）火箭，在一小時內將 85 噸軍備投送至全球任意地點，堪稱改寫戰場物流規則。

然而，由於發射基地選定於太平洋的約翰斯頓環礁，環保組織指控其將破壞海鳥棲息地，引發法律訴訟，讓這項超過 1 億美元的軍事專案戛然而止。

巧合的是，該計畫被叫停的同一天，正好是馬斯克宣布成立「美國黨」的時點，讓外界對其遭遇是否出於政治打壓產生諸多聯想。

馬斯克星盾與星鏈壟斷軍用衛星 國會憂過度依賴

不只火箭貨運計畫，SpaceX 在美國「金穹」導彈防禦系統中的關鍵地位也受到質疑。

該系統仰賴大量近地軌道衛星進行導彈預警、導航與高超音速武器攔截。而 SpaceX 旗下的「星盾」（STARSHIELD）與「星鏈」（Starlink）衛星網路，幾乎壟斷所有主要合約。

針對此情況，參議員庫恩斯公開指控國防部取消原定衛星合約，轉為由 SpaceX 獨家承包「MILNET」秘密計畫，質疑其招標過程不透明。

同時，有媒體爆料稱，現任美國空軍部長 Troy E. Meink 曾與馬斯克交情密切，招標過程中可能存在「官商勾結」疑雲。

馬斯克技術難擺脫 美軍恐面臨空窗期

即便批評聲浪不斷，但目前美軍對 SpaceX 的依賴極高。2024 年美國 158 次航太發射中，SpaceX 便完成了 138 次，涵蓋所有戰略與機密任務。