鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-15 12:10

‌



關於美國總統川普關稅政策的法律攻防即將進入關鍵階段，華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院 7 月 31 日將審理小型企業進口商挑戰川普全球關稅政策的案件，而在一天後，川普針對全球數十個國家的高額關稅計畫將正式生效，但法律專家警告，即便當前案件出現有利判決，要從根本上解決總統關稅權力這一憲法爭議，恐仍須經歷漫長法律程序。

關稅豁免到期前夕美上訴法院將做出關鍵判決 專家：若敗訴 川普政府將改用其他法規徵稅（圖：Shutterstock）

5 月在下級法院成功挑戰川普關稅政策的小型企業進口商代理律師 Ilya Soming 說：「若我們在這次上訴中失利，政府很可能會轉而援引其他法規來為關稅政策辯護。」

‌



這位喬治梅森大學法學教授還指出，此舉將引發更複雜的法律爭議，涉及總統行政權力的邊界問題。這場法律戰可能延續數月，甚至持續到 2026 年。

這場司法攻防始於 5 月，當時小型企業進口商成功說服美國國際貿易法院發布全國性禁令，暫時阻止川普依據《國際經濟緊急狀態權力法》(IEEPA) 徵收關稅，但該禁令已被聯邦巡迴上訴法院暫停，等待進一步審理。

與此同時，兩家玩具製造商也在下級法院勝訴，其案件將於 9 月底在華盛頓特區巡迴上訴法院進行辯論。

法律專家指出，即便當前案件勝訴，川普政府仍可能尋求其他法律依據。國際貿易律師 Greta Peisch 說：「貿易夥伴不應指望法院能永久性保護他們免受關稅影響。」

Peisch 接著解釋說，川普政府可能轉而援引 1974 年《貿易法》第 301 條、1962 年《貿易擴展法》第 232 條或 1930 年《關稅法》第 338 條等法規，這些條款都賦予總統特定的關稅權力。

值得注意的是，最高法院近期一項裁決恐對關稅案件產生影響。在上月關於川普終止出生公民權的案件中，最高法院限制下級法院發布全國性禁令的權力。這一裁決恐削弱進口商通過司法途徑全面阻止關稅政策的能力。

Peisch 指出，當前訴訟主要聚焦於 IEEPA 的適用性，並未觸及其他法規的合法性問題。她強調：「這些替代性法律條款從未在法庭上受到過全面挑戰，其合憲性仍存在重大疑問。」

Soming 則表示，即便川普政府改變法律依據，其關稅政策的範圍也可能受到限制。「根據其他法規徵收的關稅，其範圍通常比依據 IEEPA 徵收的全面關稅更為有限。」

他還指出，全面阻止總統關稅政策的關鍵在於能否獲得廣泛的司法救濟。