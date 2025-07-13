鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-13 13:30

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知情人士透露，馬斯克旗下太空公司 SpaceX 已同意投資 20 億美元於其 AI 公司 xAI，這筆金額接近 Grok 聊天機器人開發商最近一輪募資總額的一半。

SpaceX斥資20億美元投資xAI！馬斯克AI公司估值衝上1130億。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，SpaceX 此次出資是摩根士丹利上月公布的 xAI 總額 50 億美元股權募資的一部分，這也是 SpaceX 首次已知的 AI 新創投資，更是其對其他公司最大規模的投資之一。

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xAI 估值達到 1,130 億美元。(圖：Shutterstock)

馬斯克曾多次動用其商業帝國來推動 xAI 的發展。今年早些時候，他將 xAI 與 XAI 合併，以幫助擴大其 Grok 聊天機器人的影響力。此次合併使新公司的估值達到 1,130 億美元。

自從離開川普政府後，馬斯克將注意力轉向訓練最新版本的 Grok。Grok 4 版本近日發布後，獲 AI 評測機構 Artificial Analysis 給予高分。馬斯克更宣稱 Grok 是「全球最聰明的 AI」。

儘管技術表現受到肯定，Grok 近期在 X 平台上出現種族歧視與爭議性回答，引起外界批評。xAI 隨即發布聲明道歉，並表示已展開內部調查與修正程序。

《華爾街日報》指出，Grok 已實際應用於 SpaceX 旗下的 Starlink 衛星網路客服功能。投資人透露，SpaceX 與 xAI 未來可能拓展更多商業合作，深化 AI 與航太服務的整合。

馬斯克也於本週表示，未來將把 Grok 整合至特斯拉 (TSLA-US) 研發中的人形機器人 Optimus，進一步拓展 AI 應用版圖。

SpaceX 帳上現金多 馬斯克長期運用其支持創業計畫

長期以來，馬斯克一直利用 SpaceX 來支持他的其他業務。他個人曾向該公司借款 2,000 萬美元，用於在特斯拉早期為其提供資金，也利用 SpaceX 的設備建立了自己的隧道公司 The Boring Company。

2022 年收購 Twitter（現為 X）期間，馬斯克也曾向 SpaceX 申請 10 億美元貸款，並在短期內還清。

然而，投資 xAI 可能為 SpaceX 帶來額外風險。SpaceX 近年營收快速成長，但也持續投入巨資研發「星艦」（Starship）火箭。該火箭仍進度落後，且今年遭遇三次試射失敗與一次引擎爆炸事故。

根據報導，SpaceX 目前帳上現金超過 30 億美元，但歷來極少對外投資，上一次較大規模併購為 2021 年收購一家衛星通訊公司，金額 5.24 億美元。