鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-13 14:40

‌



川普籲別再糾結艾普斯坦案 ，馬斯克怒嗆：公開「客戶名單」就行了！(圖：Shutterstock)

馬斯克在 X 上回覆相關貼文指出：「他一邊叫大家別再提艾普斯坦，一邊說了好幾遍『艾普斯坦』。只要兌現承諾，公開檔案就行了。」

‌



川普在貼文中向支持者喊話：「我的兄弟們，還有一些姐妹，你們都怎麼了？大家都在追殺司法部長邦迪，但她的工作非常出色！」他強調，「我們是一個團隊，MAGA（讓美國再次偉大），我不喜歡正在發生的事情。」

艾普斯坦之死引發眾多陰謀論

艾普斯坦是美國已故富商，2019 年因涉嫌拐賣與性侵未成年少女被捕，並在紐約監獄中死亡。由於其與多位政商名流關係密切，其死亡引發「他是否自殺」的陰謀論風波。

川普與數位高層官員曾承諾，將公開艾普斯坦的「客戶名單」，揭露相關犯罪與死亡真相，但至今名單未現身。有傳聞認為，這份名單可能涉及高層名流，且艾普斯坦之死是為了讓他「永遠閉嘴」。

本月 8 日，美國司法部與 FBI 發表聯合備忘錄，指出經過超過 300GB 資料的分析後，未發現足以定罪的「客戶名單」，也無證據顯示艾普斯坦曾勒索或遭謀殺，再度確認死因為自殺。

據《Politico》報導，川普的部分盟友，包括右翼行動派盧默（Laura Loomer），對邦迪的調查方式提出批評，並呼籲將其解職。馬斯克也加入批評行列，指控邦迪與 FBI 掩蓋案件真相。

根據《福斯新聞》與《NBC》報導，FBI 副局長邦吉諾（Dan Bongino）因與邦迪意見不合，對案件處理失望，正考慮辭職。邦吉諾過去也曾多次發聲，指控政府「蓄意掩蓋」愛普斯坦相關資訊。