川普籲別再糾結艾普斯坦案 馬斯克怒嗆：公開「客戶名單」就行了！
鉅亨網編譯莊閔棻
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克再次公開批評美國總統川普，直言川普應履行承諾，公開艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的完整檔案與「客戶名單」。此前，川普在社群媒體上，要大家不要「太專注於此事」。
馬斯克在 X 上回覆相關貼文指出：「他一邊叫大家別再提艾普斯坦，一邊說了好幾遍『艾普斯坦』。只要兌現承諾，公開檔案就行了。」
在此之前，川普於週六（12 日）發文力挺司法部長邦迪（Pam Bondi），呼籲支持者不要過度執著於艾普斯坦性侵案的處理方式。他表示，邦迪表現出色，不應成為攻擊目標。
川普在貼文中向支持者喊話：「我的兄弟們，還有一些姐妹，你們都怎麼了？大家都在追殺司法部長邦迪，但她的工作非常出色！」他強調，「我們是一個團隊，MAGA（讓美國再次偉大），我不喜歡正在發生的事情。」
艾普斯坦之死引發眾多陰謀論
艾普斯坦是美國已故富商，2019 年因涉嫌拐賣與性侵未成年少女被捕，並在紐約監獄中死亡。由於其與多位政商名流關係密切，其死亡引發「他是否自殺」的陰謀論風波。
川普與數位高層官員曾承諾，將公開艾普斯坦的「客戶名單」，揭露相關犯罪與死亡真相，但至今名單未現身。有傳聞認為，這份名單可能涉及高層名流，且艾普斯坦之死是為了讓他「永遠閉嘴」。
本月 8 日，美國司法部與 FBI 發表聯合備忘錄，指出經過超過 300GB 資料的分析後，未發現足以定罪的「客戶名單」，也無證據顯示艾普斯坦曾勒索或遭謀殺，再度確認死因為自殺。
據《Politico》報導，川普的部分盟友，包括右翼行動派盧默（Laura Loomer），對邦迪的調查方式提出批評，並呼籲將其解職。馬斯克也加入批評行列，指控邦迪與 FBI 掩蓋案件真相。
根據《福斯新聞》與《NBC》報導，FBI 副局長邦吉諾（Dan Bongino）因與邦迪意見不合，對案件處理失望，正考慮辭職。邦吉諾過去也曾多次發聲，指控政府「蓄意掩蓋」愛普斯坦相關資訊。
今年 2 月，邦迪曾對媒體表示，「客戶名單就在她的桌上，等待審查」。然而，她在 7 月 8 日記者會上改口稱，當時指的是整份艾普斯坦案檔案，以及與甘迺迪與馬丁 · 路德 · 金案相關的歷史文件。
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