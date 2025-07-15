關稅大限將至美企忙避稅！華爾街律師諮詢量暴增3倍 司法部加大力道嚴打「關稅詐欺」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-15 16:21

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外媒最新報導指出，美國總統川普持續揮舞關稅大棒的同時，一場沒有硝煙的貿易暗戰正在海關文件與報關單間激烈上演。隨著對等關稅 8 月 1 日最後期限將至，美國企業陷入「合規求生」與「欺詐暴利」的生死抉擇，司法部的打擊行動也已悄悄提高。

川普關稅大限將至美企忙規避！華爾街律師諮詢量暴增3倍 司法部加大力道嚴打「假申報」（圖：Shutterstock）

《華爾街日報》報導，川普簽署新一輪關稅行政命令之後，華爾街貿易律師們迅速進入戰時狀態。Gibson Dunn 律師事務所合夥人 Jake M. Shields 透露，來電諮詢的電話暴增三倍，企業主管最關心的問題是如何在不違法的情況下繞過關稅。

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進口商非法逃避關稅通常有幾種方式。例如，公司可以對產品進行錯誤分類，聲稱床頭櫃是客廳家具。進口商可能謊報產品價值，聲稱價值 100 美元的商品僅值 10 美元。公司還可能謊報產品原產國以支付較低的關稅。

在芝加哥的跨國採購總監們也絞盡腦汁應對，把亞洲大國製造的智能音箱申報為「收音機零件」，將越南組裝的自行車標註「柬埔寨原產」等荒誕操作成了行業潛規則。

Foley & Lardner 律師事務所律師 Gregory Husisian 更看過更離譜的案例，某家具商將真皮沙發歸類為「畜牧副產品」來節省數百萬美元關稅。

美國司法部刑事部門負責人 Matthew Galeotti 今年 5 月的內部備忘錄被業界視為「死亡通知書」，「關稅詐欺」首次被列入與恐怖融資同級的優先打擊目標。修訂後的《虛假申報法案》允許競爭對手舉報違規者，並分得追繳金額的 15% 至 30% 作為賞金。

代理海關欺詐案舉報人的律師 Jonathan Tycko 說：「一些企業打來電話說『我認為我們的一個競爭對手在作弊，我需要幫助，讓政府對此採取行動』。」

今年 4 月，美國司法部突襲紐澤西州某醫療制服進口商，該公司過去 7 年將中國生產的手術服標為「菲律賓製造」，累計逃稅 2700 萬美元，舉報人是該公司最大競爭對手的品質控制主管。

在邁阿密海關碼頭，每個貨櫃都可能成為法律解釋的戰場，資深貿易律師 Jennifer Diaz 為客戶開發出「三層防護」策略，但也有膠合板進口商因疏忽敗露。

華盛頓 K 街的遊說公司進入 24 小時工作模式，汽車製造商推動「關鍵零件豁免清單」，農業集團試圖掛鉤大豆關稅與糧食出口配額。

為追緝不實申報的業者，美國司法部新成立的「關稅詐欺快速反應小組」可直接呼叫海關區塊鏈系統即時數據。

代理檢舉人律師 Ari Yampolsky 辦公室牆上掛著令人震撼的數據圖，今年上半年海關詐欺舉報量年增 450%，其中 38% 來自行業內部人員，29% 是供應鏈合作夥伴，更有 15% 竟是企業高管的婚變配偶。在加州一樁太陽能面板案中，前妻提交的 WhatsApp 聊天記錄成為定罪關鍵，對話內容寫著：「把電池組寫成裝飾燈串，關稅能從 28% 降到 3.5%。」