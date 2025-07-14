鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-14 10:10

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特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克近日表示，該公司可能會徵詢股東意見，以決定是否對其創辦的人工智慧（AI）公司 xAI 進行投資。此前，馬斯克的另一家公司 SpaceX 已準備向 xAI 投資高達 20 億美元，資助其開發 AI 聊天機器人 Grok。

特斯拉擬投資xAI！馬斯克：將就此事進行股東投票。(圖：Shutterstock)

根據《彭博》報導，馬斯克在社群平台 X 上回應相關貼文時暗示，特斯拉「將就此事（是否投資 xAI）進行股東投票」。他還說，是否投資 xAI 並非由他個人決定，如果由他決定，特斯拉早就投資 xAI 了。

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馬斯克曾在 2024 年公開詢問網友是否支持特斯拉投資 50 億美元至 xAI，當時他表示僅是「試水溫」，正式行動仍需特斯拉董事會和支持者批准。

xAI 於 2023 年初成立，成立時間僅在 OpenAI 掀起生成式 AI 熱潮之後數月。後來 xAI 與社群平台 X 合併，馬斯克表示合併後的 xAI 估值達 800 億美元，X 則為 330 億美元。

目前整合後的新公司「XAI Holdings」正尋求以高達 2000 億美元估值進行新一輪融資，這顯示馬斯克正逐步整合其企業版圖，將 xAI 的技術優勢與特斯拉的產品應用深度結合。

馬斯克本月稍早更宣布，特斯拉將在車輛中整合 xAI 開發的聊天機器人 Grok。儘管該機器人曾因在 X 平台發表反猶內容引起爭議，但這一舉措仍顯示出兩家公司合作關係日益密切。

隨著特斯拉電動車銷售成長放緩，部分投資人也呼籲公司強化 AI 應用以拓展新市場。