鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-14 21:50

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據《CNN》報導，美國番茄價格可能很快會上漲。預計自周一 (14 日) 起，一項近 30 年歷史的美墨貿易協議可能被廢止，如此一來，大多數進口自墨西哥的番茄，將被徵收 20.9% 的關稅。

受20.9%墨西哥關稅威脅 美國番茄價格最快周一上漲(圖:shutterstock)

這項政策的目的是打擊「傾銷」，即以低價出口產品以削弱本土產品的行為。支持者如佛羅里達番茄交易所執行副總裁 Robert Guenther 表示，過去 30 多年來，多項協議都未能阻止墨西哥生產商，將不公平定價的番茄「非法傾銷」到美國市場，這傷害了美國農民。

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美國商務部也指出，現有協議未能保護美國番茄種植者。

然而，這項關稅政策的合理性受到質疑。墨西哥番茄種植者兼下加利福尼亞農業委員會主席 Walberto Solorio 認為，這更像是一個「政治問題而非商業問題」，並強調墨西哥方面已遵守協議規定及季度審計。

關稅對美國消費者和企業的影響預計將是顯著的。亞利桑那州立大學農業綜合企業教授 Timothy Richards 估計，消費番茄價格可能上漲約 10%，需求可能下降 5%。

對於小型企業，影響尤其嚴峻。南加州兩家阿根廷 - 義大利餐廳的老闆 Teresa Razo 表示，她們的生意可能在 3 個月內破產，因為她們需要番茄用於沙拉和義大利麵醬料，若價格上漲，顧客外出用餐次數可能會減少。她目前正努力尋找國內番茄供應商，但感到「不穩定」和「恐懼」。

儘管如此，一些公司如 Heinz 的番茄醬和 DiGiornio 的冷凍披薩醬，都只使用美國國內種植的番茄，因此不受影響。