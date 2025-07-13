鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-13 11:30

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德意志銀行策略師警告，美國總統川普可能解僱聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），是一項被市場嚴重低估的重大風險，可能引爆美元和美國國債的大規模拋售。

聯準會鮑爾下台影響被低估？德銀示警：Fed動盪恐重挫美元與美債。(圖：Shutterstock)

根據《彭博》報導，德意志銀行全球外匯策略主管 George Saravelos 指出，若川普強迫鮑爾下台，美元貿易加權指數可能在 24 小時內重貶 3% 至 4%，同時美國固定收益市場將出現 30 至 40 個基點的拋售潮。

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聯準會鮑爾下台恐引爆美元和美國國債的大規模拋售。(圖：REUTERS/TPG)

Saravelos 也警告，市場目前仍低估這項政治風險。根據預測平台 Polymarket 數據，鮑爾遭撤職的機率僅為 20%，但一旦成真，恐被視為對聯準會獨立性的正面衝擊，引發制度性震盪。

Saravelos 表示，此舉不僅會為美元與債市帶來「持續性風險溢價」，還可能讓投資人對聯準會與其他央行的貨幣互換安排產生政治化疑慮，擔心政策工具失去中立性。

Saravelos 表示：「投資者可能會將此事件解讀為對聯準會獨立性的直接冒犯，使聯準會面臨極大的製度壓力。聯準會坐擁全球美元貨幣體系的巔峰地位，這也表明其後果將遠遠超出美國國界。」

Saravelos 強調，市場在初步消息發布後將如何繼續反應，取決於其他聯準會官員是否公開支持央行的獨立性、川普提名鮑威爾繼任者以及當前的經濟狀況。

除此之外，德銀還擔心美國經濟目前非常脆弱的外部融資狀況。Saravelos 表示：「這增加了價格波動幅度遠超我們先前預測的波動，且更具破壞性的風險。」

荷蘭國際集團（ING）策略團隊也指出，儘管鮑爾提早離任的可能性不高，但若發生，將導致美債殖利率曲線變陡，反映市場對更快通膨與更低利率的預期，同時對聯準會信任度下降。

ING 分析師進一步指出，若聯準會局勢動盪，美元將面臨「有毒組合」壓力，而歐元、日圓與瑞士法郎等避險貨幣，則有望成為國際資金的新避風港。