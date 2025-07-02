鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-02 15:20

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於週二（1 日）公開表示，如果不是美國總統川普提出的進口商品關稅加徵政策，聯準會早已放寬貨幣政策降息了。

Fed鮑爾：若非川普關稅政策聯準會早就降息。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，當被問及如果川普未宣布具爭議性的提高關稅計劃，聯準會是否會在今年再次降息時，鮑爾回答：「我認為是這樣的。」

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鮑爾指出，川普的關稅政策規模之大，導致美國通膨預期明顯上升，才讓聯準會因此選擇按兵不動，暫停降息行動。

聯準會在上個月的政策會議中，持續將聯邦基金利率維持在 4.25% 至 4.5% 的區間，自去年 12 月起未有變動。

雖然聯邦公開市場委員會（FOMC）預測今年內可能有兩次降息，鮑爾仍強調，聯準會「完全有能力」保持觀望態度，根據經濟數據決定後續政策。

週二當鮑爾在被問及市場是否過早預期 7 月會降息時，他回應：「我真的說不準，這將取決於經濟數據。」根據 CME FedWatch 工具，市場交易員預計聯準會 7 月政策會議維持利率穩定的機率超過 76%。