摩根大通CEO示警：歐洲經濟實力大退步、市場低估關稅風險
鉅亨網編譯王貞懿
根據《金融時報》周四 (10 日) 報導，摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警告歐洲領袖，歐洲面臨競爭力問題，在與中美的競爭中「正在落敗」。此外，他還批評全球金融市場對川普關稅威脅過於自滿。
「歐洲 GDP 占美國的比重在 10 到 15 年間從 90% 跌至 65%，這不是好現象」，戴蒙在都柏林舉行的愛爾蘭外交部活動上表示。「你們正在輸掉（這場競爭）。」
歐洲競爭力持續下滑
戴蒙的警告反映出歐洲在全球經濟競爭中地位的快速下滑。過去十多年來，歐洲經濟相對於美國的規模持續萎縮，顯示其在創新、生產力和經濟活力方面落後。
歐洲前央行前總裁德拉吉 (Mario Draghi) 去年要求歐洲制定新的工業策略，每年投資 8,000 億歐元以維持與美中的競爭力。
此次發言，比戴蒙 4 月年度股東大會上的發言更加直接。當時他表示「歐洲有嚴重問題需要解決」，並敦促歐洲國家「大幅改革經濟以實現成長」。
市場低估關稅風險
戴蒙也批評，金融市場對川普總統反覆威脅課徵關稅過於輕忽。周四投資人對川普最新關稅威脅反應冷淡，包括對銅課徵 50% 關稅、對製藥業課徵 200% 關稅，以及對日本和南韓等國課稅。
他認為，投資人因川普過去經常在關稅威脅上退讓，而形成「TACO 交易」策略，押注川普會繼續臨陣退縮。不過，他接著補充道：「我不喜歡 TACO 這個說法，因為我認為他選擇退讓是對的。」
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