摩根大通CEO示警：歐洲經濟實力大退步、市場低估關稅風險

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-11 03:03

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摩根大通執行長戴蒙發出雙重警告：歐洲競爭力下滑、金融市場低估關稅風險。(圖:Shutterstock)

「歐洲 GDP 占美國的比重在 10 到 15 年間從 90% 跌至 65%，這不是好現象」，戴蒙在都柏林舉行的愛爾蘭外交部活動上表示。「你們正在輸掉（這場競爭）。」

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歐洲競爭力持續下滑

戴蒙的警告反映出歐洲在全球經濟競爭中地位的快速下滑。過去十多年來，歐洲經濟相對於美國的規模持續萎縮，顯示其在創新、生產力和經濟活力方面落後。

歐洲前央行前總裁德拉吉 (Mario Draghi) 去年要求歐洲制定新的工業策略，每年投資 8,000 億歐元以維持與美中的競爭力。

此次發言，比戴蒙 4 月年度股東大會上的發言更加直接。當時他表示「歐洲有嚴重問題需要解決」，並敦促歐洲國家「大幅改革經濟以實現成長」。

市場低估關稅風險

戴蒙也批評，金融市場對川普總統反覆威脅課徵關稅過於輕忽。周四投資人對川普最新關稅威脅反應冷淡，包括對銅課徵 50% 關稅、對製藥業課徵 200% 關稅，以及對日本和南韓等國課稅。