鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-10 19:30

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日本 20 年期公債招標需求近期表現不及過去 12 個月的平均水準，凸顯了投資者對於日本不斷上升主權債務的持續擔憂，尤其是在本月稍晚將舉行的參議院選舉之前。

日本20年期公債招標需求疲軟 大選前債務擔憂加劇(圖:shutterstock)

本次 20 年期公債的平均招標認購倍數為 3.15，低於過去 12 個月的平均水準 3.29。儘管相較於上次招標的 3.11 有所提升，且為 3 月以來最高。

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投資者需求疲弱的另一個跡象是，平均價格與最低得標價格的差 (俗稱「尾部」) 為 0.18，上次招標時為 0.28，這是自 1 月以來最窄的差距。

為抑制債券市場波動，日本財務省已調整債券發行規模，減少長期債券的發行量。然而，投資者仍對債務水準上升可能帶來的市場影響感到憂慮。在本月稍後舉行的參議院選舉前，政客們正試圖透過增加政府支出或減稅來吸引選民，使得債務水準上升成為市場關注的焦點。

SMBC 日興證券高級利率策略師 Miki Den 分析指出，此次 20 年期債券拍賣結果中性，認購倍數和尾部並未特別疲弱，部分原因是殖利率水準更具吸引力，加上超長期債券的穩定以及殖利率曲線陡峭化的停止，都使得債券更容易被買入。

彭博市場直播策略師 Mark Cranfield 表示，儘管表面數據看來穩健，但考量到即將舉行的大選，債券投資者將持續警惕財政支出風險對長期債務的影響。