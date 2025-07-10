鉅亨網新聞中心 2025-07-10 17:20

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在被馬斯克怒嗆「閉嘴」後，長期看多特斯拉 (TSLA-US) 的知名科技分析師 Dan Ives 展現高 EQ 回應稱，馬斯克有權表達自己的意見，但自己更專注創造對話。

被馬斯克怒嗆閉嘴 特斯拉死忠多頭回應：這很酷！(圖:shutterstock)

在 Wedbush 證券任職的 Ives 是華爾街最看好特斯拉的分析師，他目前對特斯拉目標價是每股 500 美元，高居 FactSet 追蹤所有分析師之冠。

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日前他先前在 X 平台上向特斯拉董事會提出三個建議。第一，為馬斯克創立新的薪酬方案，給他 25% 投票權並掃除與 xAI 合併的障礙，第二，針對馬斯克花在經營特斯拉的時間設立「護欄」，第三，監督馬斯克的政治活動。

面對「死忠粉絲」的忠言逆耳，馬斯克在 X 平台上直嗆：「閉嘴吧，丹 (Dan)！」

Ives 週三接受採訪時說，在馬斯克這樣回覆後，他收到了網友們發來的數百個「閉嘴吧，丹」的表情包，但他覺得「這很酷」。

Ives 表示，「對我來說，我只是覺得這更像是他有權發表意見。我不同意。我是他和特斯拉的忠實支持者，但我更專注於創造對話。」

在稍早一次的訪問中，Ives 特斯拉股東的耐心正在耗盡，而馬斯克仍然是公司最大的資產。但馬斯克宣布將組成「美國黨」，這與投資者想要的恰恰相反。

他當時表示，馬斯克深入政治，現在試圖挑戰華盛頓建制派，這與大多數特斯拉投資人希望他在特斯拉這個關鍵時期採取的方向完全相反。