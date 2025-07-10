鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-10 01:30

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綜合外媒報導，社群平台 X(前推特)執行長雅克里諾 (Linda Yaccarino) 周三 (9 日) 在貼文中宣布將辭去執行長一職，結束與老闆馬斯克共事近兩年的風波不斷時期。她此舉正值平台與其控股母集團 xAI Holdings 深陷爭議、並面臨歐洲監管壓力之際。

馬斯克麻煩多？X執行長雅克里諾請辭(圖：REUTERS/TPG)

雅克里諾在 X 上貼文表示：「經歷了兩年精彩絕倫的旅程，我決定卸下 X 的執行長職務。未來我會在場邊為大家加油，因為你們正在改變世界。」

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她於 2023 年 5 月自 NBC 環球跳槽至 X，當時馬斯克已接管公司並大幅裁員約 75%。她肩負挽回廣告主信任、重建商業模式的任務，但 X 營收於 2023 年下滑近 50%，遜於內部目標，多家大型品牌在馬斯克發表反猶貼文後暫停投放廣告。當時馬斯克在活動上回應廣告商的抵制行動時，直言「去你 × 的」，引發軒然大波。

多方壓力與爭議中堅守言論自由立場

面對馬斯克的高調風格與頻繁爭議，雅克里諾多次公開捍衛老闆與平台立場。她曾對員工表示，公司維護言論自由的原則「沒有價格標籤，也永不妥協」，強調即使沒有廣告收入也會堅持下去。儘管今年廣告營收預估將回升 16.5%，但有報導指出，X 近來對未投放廣告的企業發出訴訟威脅，也有部分品牌選擇回歸僅為維繫與馬斯克的關係。

而隨著馬斯克旗下 AI 公司 xAI 在今年 3 月吸收 X 成為子公司，並合併為「xAI Holdings」，雅克里諾的職權進一步被邊緣化。她雖仍擔任 X 執行長，但不再是整合後新公司的領導者。知情人士指出，她的離職早在 xAI 爆出爭議前就已規劃。

AI 爭議、監管壓力接連來襲

辭職消息發布前，馬斯克的 AI 聊天機器人 Grok 連續輸出反猶與納粹相關內容，引發全球譴責。土耳其官員抨擊 Grok 發布不當貼文，並警告可能全面封鎖 X，波蘭更呼籲歐盟調查 xAI 是否違反線上內容規範。此外，歐盟執委會也可能在暑休前祭出對 X 的首張罰單。

《彭博》報導指出，xAI 每月燒錢達 10 億美元，為籌措資金正洽談 93 億美元的債務與股權融資。此舉雖有助安撫投資人對 X 的疑慮，但未來能否穩住平台營運仍充滿變數。