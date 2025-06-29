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2025年全球最佳航空公司100強榜單出爐！長榮華航皆上榜

鉅亨網新聞中心


英國航空評價機構 Skytrax 於近日公布 2025 年全球最佳航空公司排行榜（World"s Top 100 Airlines 2025），卡達航空榮登榜首，蟬聯全球最佳航空公司稱號。緊隨其後的是新加坡航空與國泰航空 (00293-HK) ，國泰航空名次大幅提升至第三名，中國海南航空也首次躋身前十名，展現亞洲航空公司的強大競爭力。

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2025年全球最佳航空公司100強榜單出爐。(圖：Shutterstock)

Skytrax 的年度全球航空公司評選，根據全球旅客進行的滿意度調查結果而定。本次 2024 至 2025 年調查期間，來自超過 100 個國籍的旅客參與，涵蓋了全球 325 家航空公司，確保結果具有廣泛代表性與權威性。


在 2025 年最佳航空公司前十名中，亞洲航空表現搶眼，卡達航空、新加坡航空、國泰航空及海南航空皆位列前十，顯示亞洲市場航空服務質量逐年提升，成為全球航空產業的重要力量。

除了前三強外，阿聯酋航空、全日空、土耳其航空等知名航空公司也名列前茅。大韓航空、法國航空、日本航空及海南航空分別進入前十，呈現全球多元航空公司共同競爭的局面。

台灣的長榮航空 (2618-TW) 與中華航空 (2610-TW) 則分別名列第 12 及第 37 名，顯示兩家航空公司在服務與品質上獲得旅客肯定。這不僅彰顯台灣航空業的競爭力，也提升台灣在國際航空市場的地位。

英國航空、澳洲航空、德國漢莎航空等航空公司維持穩定表現，位居中上游名次。美國航空公司如達美 (DAL-US) 、聯合航空 (UAL-US) 等亦入圍百強，反映北美航空業的規模與競爭力。

來自東南亞、非洲及拉美的航空公司如亞洲航空、衣索比亞航空航空、智利南美航空等在榜單中出現，顯示新興市場航空業快速發展。同時，廉價航空如酷航、易捷航空及瑞安航空也受到廣泛青睞，滿足不同旅客需求。

2025 全球最佳航空公司排行

  1. 卡達航空 (Qatar Airways) 、卡達
  2. 新加坡航空 (Singapore Airlines) 、新加坡
  3. 國泰航空 (Cathay Pacific Airways) 、香港
  4. 阿聯酋航空 (Emirates)、阿拉伯聯合大公國
  5. 全日空 (ANA All Nippon Airways) 、日本
  6. 土耳其航空 (Turkish Airlines) 、土耳其
  7. 大韓航空 (Korean Air) 、韓國
  8. 法國航空 (Air France) 、法國
  9. 日本航空 (Japan Airlines) 、日本
  10. 海南航空 (Hainan Airlines) 、中國
  11. 瑞士國際航空 (Swiss International Air Lines) 、瑞士
  12. 長榮航空 (2618-TW) 、台灣
  13. 英國航空 (British Airways) 、英國
  14. 澳洲航空 (Qantas Airways) 、澳洲
  15. 漢莎航空 (Lufthansa) 、德國
  16. 維珍大西洋航空 (Virgin Atlantic) 、英國
  17. 沙烏地航空 (Saudia) 、沙烏地阿拉伯
  18. 印尼鷹航空 (Garuda Indonesia) 、印尼
  19. 加拿大航空 (Air Canada) 、加拿大
  20. 伊比利航空 (Iberia) 、西班牙
  21. 荷蘭皇家航空 (KLM Royal Dutch Airlines) 、荷蘭
  22. 達美航空 (Delta Airlines) 、美國
  23. 奧地利航空 (Austrian Airlines) 、奧地利
  24. 紐西蘭航空 (Air New Zealand) 、紐西蘭
  25. 芬蘭航空 (Finnair) 、芬蘭
  26. 阿提哈德航空 (Etihad Airways) 、阿聯酋
  27. 馬來西亞航空 (Malaysia Airlines) 、馬來西亞
  28. 亞洲航空 (AirAsia) 、馬來西亞
  29. 泰國航空 (Thai Airways) 、泰國
  30. 酷航 (Scoot) 、新加坡
  31. 斐濟航空 (Fiji Airways) 、斐濟
  32. 曼谷航空 (Bangkok Airways) 、泰國
  33. 南方航空 (600029-CN) 、中國
  34. 維珍澳洲航空 (Virgin Australia) 、澳大利亞
  35. 海灣航空 (Gulf Air) 、巴林
  36. 阿斯塔納航空 (Air Astana) 、哈薩克
  37. 中華航空 (China Airlines) 、台灣
  38. 埃塞俄比亞航空 (Ethiopian Airlines)、 埃塞俄比亞
  39. 印地高航空 (Indigo) 、印度
  40. 歐洲之翼航空 (Eurowings) 、德國
  41. 韓亞航空 (Asiana Airlines) 、韓國
  42. 伏林航空 (Vueling Airlines)、 西班牙
  43. 拉丁美洲航空 (LATAM)、 智利
  44. 波特航空 (Porter Airlines)、加拿大
  45. 維羅提航空 (Volotea)、西班牙
  46. 印尼鷹航 (Garuda Indonesia) 、印尼
  47. 愛琴海航空 (Aegean Airlines) 、希臘
  48. 阿曼航空 (Oman Air) 、阿曼
  49. 法國泛航航空 (Transavia France) 、法國
  50. 亞塞拜然航空 (Azerbaijan Airlines) 、亞塞拜然
  51. 聯合航空 (United Airlines)、美國
  52. 捷藍航空 (JBLU-US) 、美國
  53. Iberia Express、西班牙
  54. 愛爾蘭航空 (Aer Lingus) 、愛爾蘭
  55. 波蘭航空 (LOT Polish)、 波蘭
  56. 香港航空 (Hong Kong Airlines) 、香港
  57. ITA Airways、義大利
  58. 納斯航空 (Flynas) 、沙烏地阿拉伯
  59. 易捷航空 (EasyJet) 、英國
  60. 越洋航空 (Air Transat) 、加拿大
  61. 瑞安航空 (Ryanair) 、愛爾蘭
  62. 越南航空 (Vietnam Airlines) 、越南
  63. 模里西斯航空 (Air Mauritius) 、模里西斯
  64. 盧安達航空 (RwandAir)、盧安達
  65. 葡萄牙航空 (TAP Portugal) 、葡萄牙
  66. Jet2.com、英國
  67. 南非航空 (South African Airways) 、南非
  68. 埃及航空 (Egyptair)、埃及
  69. 阿拉斯加航空 (Alaska Airlines) 、美國
  70. 摩洛哥皇家航空 (Royal Air Maroc) 、摩洛哥
  71. 巴西蔚藍航空 (Azul Airlines) 、巴西
  72. 香港快運航空 (HK Express) 、香港
  73. 微風航空 (Breeze Airways)、美國
  74. 杜拜航空 (flyDubai) 、阿拉伯聯合大公國
  75. 西捷航空 (WestJet) 、加拿大
  76. 美國西南航空 (LUV-US) 、美國
  77. 波羅的海航空 (airBaltic) 、拉脫維亞
  78. 途易航空 (TUI Airways) 、英國
  79. 太陽快運航空 (SunExpress)、土耳其
  80. 北歐航空 (SAS Scandinavian) 、瑞典
  81. 捷聰航空 (JetSMART Airlines) 、智利
  82. 多洛米蒂航空 (Air Dolomiti)、 義大利
  83. 美國航空 (AAL-US)、 美國
  84. 印度航空 (Air India)、印度航空
  85. 汶萊皇家航空 (Royal Brunei Airlines) 、汶萊
  86. 天空航空 (SKY Airline)、智利
  87. 飛獅航空 (FlyArystan) 、哈薩克
  88. 捷星航空 (Jetstar Airways) 、澳洲
  89. 肯亞航空 (Kenya Airways) 、肯亞
  90. 忠實航空 (Allegiant Air) 、美國
  91. 太陽城航空 (Sun Country Airlines) 、美國
  92. 星悅航空 (StarFlyer)、日本
  93. 捷星亞洲航空 (Jetstar Asia) 、新加坡
  94. 加拿大胭脂航空 (Air Canada rouge)、 加拿大
  95. 樂桃航空 (Peach) 、日本
  96. 巴拿馬航空 (Copa Airlines) 、巴拿馬
  97. QantasLink、澳洲
  98. 中國東方航空 (CEA-US)、中國
  99. 塞爾維亞航空 (Air Serbia) 、塞爾維亞
  100. 夏威夷航空 (Hawaiian Airlines) 、美國

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