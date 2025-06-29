2025年全球最佳航空公司100強榜單出爐！長榮華航皆上榜
鉅亨網新聞中心
英國航空評價機構 Skytrax 於近日公布 2025 年全球最佳航空公司排行榜（World"s Top 100 Airlines 2025），卡達航空榮登榜首，蟬聯全球最佳航空公司稱號。緊隨其後的是新加坡航空與國泰航空 (00293-HK) ，國泰航空名次大幅提升至第三名，中國海南航空也首次躋身前十名，展現亞洲航空公司的強大競爭力。
Skytrax 的年度全球航空公司評選，根據全球旅客進行的滿意度調查結果而定。本次 2024 至 2025 年調查期間，來自超過 100 個國籍的旅客參與，涵蓋了全球 325 家航空公司，確保結果具有廣泛代表性與權威性。
在 2025 年最佳航空公司前十名中，亞洲航空表現搶眼，卡達航空、新加坡航空、國泰航空及海南航空皆位列前十，顯示亞洲市場航空服務質量逐年提升，成為全球航空產業的重要力量。
除了前三強外，阿聯酋航空、全日空、土耳其航空等知名航空公司也名列前茅。大韓航空、法國航空、日本航空及海南航空分別進入前十，呈現全球多元航空公司共同競爭的局面。
台灣的長榮航空 (2618-TW) 與中華航空 (2610-TW) 則分別名列第 12 及第 37 名，顯示兩家航空公司在服務與品質上獲得旅客肯定。這不僅彰顯台灣航空業的競爭力，也提升台灣在國際航空市場的地位。
英國航空、澳洲航空、德國漢莎航空等航空公司維持穩定表現，位居中上游名次。美國航空公司如達美 (DAL-US) 、聯合航空 (UAL-US) 等亦入圍百強，反映北美航空業的規模與競爭力。
來自東南亞、非洲及拉美的航空公司如亞洲航空、衣索比亞航空航空、智利南美航空等在榜單中出現，顯示新興市場航空業快速發展。同時，廉價航空如酷航、易捷航空及瑞安航空也受到廣泛青睞，滿足不同旅客需求。
2025 全球最佳航空公司排行
- 卡達航空 (Qatar Airways) 、卡達
- 新加坡航空 (Singapore Airlines) 、新加坡
- 國泰航空 (Cathay Pacific Airways) 、香港
- 阿聯酋航空 (Emirates)、阿拉伯聯合大公國
- 全日空 (ANA All Nippon Airways) 、日本
- 土耳其航空 (Turkish Airlines) 、土耳其
- 大韓航空 (Korean Air) 、韓國
- 法國航空 (Air France) 、法國
- 日本航空 (Japan Airlines) 、日本
- 海南航空 (Hainan Airlines) 、中國
- 瑞士國際航空 (Swiss International Air Lines) 、瑞士
- 長榮航空 (2618-TW) 、台灣
- 英國航空 (British Airways) 、英國
- 澳洲航空 (Qantas Airways) 、澳洲
- 漢莎航空 (Lufthansa) 、德國
- 維珍大西洋航空 (Virgin Atlantic) 、英國
- 沙烏地航空 (Saudia) 、沙烏地阿拉伯
- 印尼鷹航空 (Garuda Indonesia) 、印尼
- 加拿大航空 (Air Canada) 、加拿大
- 伊比利航空 (Iberia) 、西班牙
- 荷蘭皇家航空 (KLM Royal Dutch Airlines) 、荷蘭
- 達美航空 (Delta Airlines) 、美國
- 奧地利航空 (Austrian Airlines) 、奧地利
- 紐西蘭航空 (Air New Zealand) 、紐西蘭
- 芬蘭航空 (Finnair) 、芬蘭
- 阿提哈德航空 (Etihad Airways) 、阿聯酋
- 馬來西亞航空 (Malaysia Airlines) 、馬來西亞
- 亞洲航空 (AirAsia) 、馬來西亞
- 泰國航空 (Thai Airways) 、泰國
- 酷航 (Scoot) 、新加坡
- 斐濟航空 (Fiji Airways) 、斐濟
- 曼谷航空 (Bangkok Airways) 、泰國
- 南方航空 (600029-CN) 、中國
- 維珍澳洲航空 (Virgin Australia) 、澳大利亞
- 海灣航空 (Gulf Air) 、巴林
- 阿斯塔納航空 (Air Astana) 、哈薩克
- 中華航空 (China Airlines) 、台灣
- 埃塞俄比亞航空 (Ethiopian Airlines)、 埃塞俄比亞
- 印地高航空 (Indigo) 、印度
- 歐洲之翼航空 (Eurowings) 、德國
- 韓亞航空 (Asiana Airlines) 、韓國
- 伏林航空 (Vueling Airlines)、 西班牙
- 拉丁美洲航空 (LATAM)、 智利
- 波特航空 (Porter Airlines)、加拿大
- 維羅提航空 (Volotea)、西班牙
- 印尼鷹航 (Garuda Indonesia) 、印尼
- 愛琴海航空 (Aegean Airlines) 、希臘
- 阿曼航空 (Oman Air) 、阿曼
- 法國泛航航空 (Transavia France) 、法國
- 亞塞拜然航空 (Azerbaijan Airlines) 、亞塞拜然
- 聯合航空 (United Airlines)、美國
- 捷藍航空 (JBLU-US) 、美國
- Iberia Express、西班牙
- 愛爾蘭航空 (Aer Lingus) 、愛爾蘭
- 波蘭航空 (LOT Polish)、 波蘭
- 香港航空 (Hong Kong Airlines) 、香港
- ITA Airways、義大利
- 納斯航空 (Flynas) 、沙烏地阿拉伯
- 易捷航空 (EasyJet) 、英國
- 越洋航空 (Air Transat) 、加拿大
- 瑞安航空 (Ryanair) 、愛爾蘭
- 越南航空 (Vietnam Airlines) 、越南
- 模里西斯航空 (Air Mauritius) 、模里西斯
- 盧安達航空 (RwandAir)、盧安達
- 葡萄牙航空 (TAP Portugal) 、葡萄牙
- Jet2.com、英國
- 南非航空 (South African Airways) 、南非
- 埃及航空 (Egyptair)、埃及
- 阿拉斯加航空 (Alaska Airlines) 、美國
- 摩洛哥皇家航空 (Royal Air Maroc) 、摩洛哥
- 巴西蔚藍航空 (Azul Airlines) 、巴西
- 香港快運航空 (HK Express) 、香港
- 微風航空 (Breeze Airways)、美國
- 杜拜航空 (flyDubai) 、阿拉伯聯合大公國
- 西捷航空 (WestJet) 、加拿大
- 美國西南航空 (LUV-US) 、美國
- 波羅的海航空 (airBaltic) 、拉脫維亞
- 途易航空 (TUI Airways) 、英國
- 太陽快運航空 (SunExpress)、土耳其
- 北歐航空 (SAS Scandinavian) 、瑞典
- 捷聰航空 (JetSMART Airlines) 、智利
- 多洛米蒂航空 (Air Dolomiti)、 義大利
- 美國航空 (AAL-US)、 美國
- 印度航空 (Air India)、印度航空
- 汶萊皇家航空 (Royal Brunei Airlines) 、汶萊
- 天空航空 (SKY Airline)、智利
- 飛獅航空 (FlyArystan) 、哈薩克
- 捷星航空 (Jetstar Airways) 、澳洲
- 肯亞航空 (Kenya Airways) 、肯亞
- 忠實航空 (Allegiant Air) 、美國
- 太陽城航空 (Sun Country Airlines) 、美國
- 星悅航空 (StarFlyer)、日本
- 捷星亞洲航空 (Jetstar Asia) 、新加坡
- 加拿大胭脂航空 (Air Canada rouge)、 加拿大
- 樂桃航空 (Peach) 、日本
- 巴拿馬航空 (Copa Airlines) 、巴拿馬
- QantasLink、澳洲
- 中國東方航空 (CEA-US)、中國
- 塞爾維亞航空 (Air Serbia) 、塞爾維亞
- 夏威夷航空 (Hawaiian Airlines) 、美國
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
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