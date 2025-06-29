2025年全球最佳航空公司100強榜單出爐！長榮華航皆上榜

鉅亨網新聞中心 2025-06-29 11:00

‌



英國航空評價機構 Skytrax 於近日公布 2025 年全球最佳航空公司排行榜（World"s Top 100 Airlines 2025），卡達航空榮登榜首，蟬聯全球最佳航空公司稱號。緊隨其後的是新加坡航空與國泰航空 (00293-HK) ，國泰航空名次大幅提升至第三名，中國海南航空也首次躋身前十名，展現亞洲航空公司的強大競爭力。

2025年全球最佳航空公司100強榜單出爐。(圖：Shutterstock)

Skytrax 的年度全球航空公司評選，根據全球旅客進行的滿意度調查結果而定。本次 2024 至 2025 年調查期間，來自超過 100 個國籍的旅客參與，涵蓋了全球 325 家航空公司，確保結果具有廣泛代表性與權威性。

‌



在 2025 年最佳航空公司前十名中，亞洲航空表現搶眼，卡達航空、新加坡航空、國泰航空及海南航空皆位列前十，顯示亞洲市場航空服務質量逐年提升，成為全球航空產業的重要力量。

除了前三強外，阿聯酋航空、全日空、土耳其航空等知名航空公司也名列前茅。大韓航空、法國航空、日本航空及海南航空分別進入前十，呈現全球多元航空公司共同競爭的局面。

台灣的長榮航空 (2618-TW) 與中華航空 (2610-TW) 則分別名列第 12 及第 37 名，顯示兩家航空公司在服務與品質上獲得旅客肯定。這不僅彰顯台灣航空業的競爭力，也提升台灣在國際航空市場的地位。

來自東南亞、非洲及拉美的航空公司如亞洲航空、衣索比亞航空航空、智利南美航空等在榜單中出現，顯示新興市場航空業快速發展。同時，廉價航空如酷航、易捷航空及瑞安航空也受到廣泛青睞，滿足不同旅客需求。

2025 全球最佳航空公司排行