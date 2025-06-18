〈航空界奧斯卡〉長榮航連10年獲評五星級航空

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-18 11:36

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擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構 SKYTRAX 頒發 2025 年全球航空公司大獎 (World Airline Awards)，長榮航 (2618-TW) 連續十年被評選為五星級航空公司，同時也囊括「最佳經濟艙機上餐飲」和「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍等合計共 11 個獎項。

長榮航連10年獲評五星級航空。(圖：長榮航提供)

長榮航總經理孫嘉明表示，長榮航自 2016 年起連續 10 年獲得 SKYTRAX 五星級航空的榮耀，在這十年堅持追求卓越的道路上，堅持每一次都要做到最好，能持續贏得這份榮耀實屬不易，感謝全球旅客及專業評審肯定，也感謝全體員工的付出與貢獻，這份殊榮屬於每一位同仁。

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長榮航持續優化機上軟硬體服務，今年推出波音 787-9 全新第四代豪華經濟艙，設置業界最寬敞 42 英吋前後椅距，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，搭配可調式腳靠、15.6 吋機上高畫質螢幕，並增加扶手內側、椅背螢幕下方的儲物空間，讓旅客享受類商務艙體驗。

餐飲方面，長榮航持續在機上餐食體驗注入新意，結合各國特色料理、精緻擺盤和創意搭配，並推出更多元化的創新菜單。

對應現代旅客的網路使用需求，長榮航現行提供旅客 30 分鐘機上免費 Wi-Fi 服務，自 7 月起將服務升級，凡無限萬哩遊會員搭乘波音 777-300ER、波音 787 和空中巴士 A330-300 客機，均可享有全程免費的 Wi-Fi 服務，另外開放非會員在 7 至 9 月也可享有此服務。