星宇首拿五星航空評級 獲全球卓越進步獎首獎

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-18 11:53

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星宇航空 (2646-TW) 在 2025 SKYTRAX 全球航空公司評比上，榮獲「五星航空」評級，星宇航空執行長翟健華親自前往巴黎領獎，見證星宇邁向全球頂尖航空的重要里程碑。

星宇榮獲SKYTRAX「五星航空」評級。(圖：星宇提供)

今年全球僅 11 家航空公司獲五星航空殊榮，由於星宇航空開航 5 年即晉升航空業界最高殿堂，飛快躍升的速度更獲頒「全球卓越進步獎 (World"s Most Improved Airline)」首獎。

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翟健華表示，星宇開航至今才短短 5 年，即獲得 SKYTRAX 五星航空評級，是對全體同仁非常大的肯定和鼓舞，將持續擴展航網、優化服務，讓全球旅客感受來自台灣的溫度、舒適如家的精品飛行體驗。

SKYTRAX 是世界級的航空評鑑調查機構，被外界譽為「航空界奧斯卡」，依據嚴謹的現場稽核進行綜合評比，翟健華說，獲得五星航空評級，代表星宇在客艙環境、機上服務、地面體驗、餐飲品質等多項指標皆達到全球頂尖水準，短短 5 年間即躋身全球頂尖航空之列，是台灣航空業的重大突破。

星宇航空近來於國際間穩步累積能見度，繼 2024 年榮獲 APEX 五星航空後，接連獲 SKYTRAX 的肯定，預計明年 2 月即將開航的美國鳳凰城航線，也備受國內外市場矚目。