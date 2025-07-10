北基6月、H1營收創同期次高 受惠油品與綠能雙引擎推進

北基 (8927-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收為達 7.53 億元、月減 5.32%，仍寫下歷年同期次高，年減 71.28%。1-6 月合併營收為 50.41 億元、年減 32.33％，主要受到國際油價下行及去年同期建案認列墊高比較基期影響，上半年營收表現仍穩居歷年同期次高水準。