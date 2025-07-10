北基6月、H1營收創同期次高 受惠油品與綠能雙引擎推進
鉅亨網記者黃皓宸 台北
北基 (8927-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收為達 7.53 億元、月減 5.32%，仍寫下歷年同期次高，年減 71.28%。1-6 月合併營收為 50.41 億元、年減 32.33％，主要受到國際油價下行及去年同期建案認列墊高比較基期影響，上半年營收表現仍穩居歷年同期次高水準。
北基表示，6 月及上半年營收雙繳歷年同期次高，受惠於油品與綠色能源兩大業務穩健推進。
油品事業方面，北基積極擴展全台加油站據點版圖，6 月正式於台中北陽路新設站點，並同步持續精進既有加油站的營運效率與結構配置，有效帶動整體發油量穩步提升，即使受國際油價走低影響，整體油品事業仍展現良好穩定度。
另一方面，綠色能源則憑藉太陽能光電案場併網容量擴大，進一步堆疊整體營收表現，北基也積極整合旗下子公司於太陽能發電與電動車充電系統的資源，強化再生能源資產營運效益，推動營運規模穩健擴張。
北基指出，今年上半年油品與綠色能源事業銷售分別繳出年增 23.72％、17.16％的成績，占整體營收比重達 87.74％、10.82％。截至目前北基全台加油站站點總數達 83 站，較去年同期淨增加 6 站點，得益於推行站點升級服務、全台站點佈局更趨完整，穩步推升整體表現。
此外，北基旗下綠色能源業務，隨著太陽能電廠發電規模穩步擴大，助力發電收入保持成長態勢，公司亦持續規畫結合 EV 充電營運商 - 特爾電力於電動車充電設施的布建，透過整合自有發電系統與 EV 充電應用，提升再生能源整體使用效率，進一步放大綠色能源業務綜效。
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