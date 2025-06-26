長榮航創亞洲航空業先例 星巴克在飛機上也喝得到

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-26 11:30

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暑期旅遊旺季到來，長榮航 (2618-TW) 今 (26) 日宣布 7 月 1 日起推嶄新機上饗宴，除持續攜手米其林燒肉品牌老乾杯再推新款機上美食，也將星巴克帶上飛機，成為亞洲首個可在機上喝得到星巴克的航空公司。

長榮航攜手米其林燒肉品牌老乾杯再推新款機上美食。(圖：長榮航提供)

長榮航表示， 與米其林一星老乾杯合作的機上餐推出以來，備受旅客好評，此次特別為桃園出發至洛杉磯 (BR16)、舊金山 (BR28) 和西雅圖皇璽桂冠艙旅客精心獻上奢華料理老乾杯日本 A5 和牛壽喜燒。

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而桃園出發至洛杉磯 (BR06)、舊金山 (BR08) 的豪華經濟艙旅客則可選擇人氣餐點老乾杯特製日本和牛咖哩飯。

另外，為回應旅客們的聯署許願，原在長程航線經濟艙才提供的乾杯料理，特別擴大到桃園和松山出發的東京航線經濟艙。

此外， 長榮航表示，特別為美加歐澳長程線皇璽桂冠艙旅客選擇 100% 阿拉比卡咖啡豆，並採用濃縮烘焙研磨技術，讓旅客在高空中也能享受於星巴克店裡喝咖啡的質感，是亞洲航空公司首見。

由於長榮航機上酒單屢獲國際肯定，將於 7 月更新長程線年度精選葡萄酒，嚴選來自法國波爾多地區利慕及雷奧良產區的頂級紅酒，而美加地區指定航線皇璽桂冠艙也升級香檳酒單。