OpenAI澄清：沒有大規模採用Google AI晶片的計劃

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-01 11:40

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OpenAI 表示，目前沒有計劃使用 Google (GOOGL-US) 的自研人工智慧（AI）晶片來驅動其產品，澄清了媒體先前報導該公司將轉向採用競爭對手晶片，以應對需求激增的說法。

OpenAI澄清：無計劃大規模採用Google AI晶片。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，OpenAI 的發言人週日（29 日）表示，雖然他們正在使用 Google 的部分張量處理單元 (TPU) 進行早期測試，但目前還沒有大規模部署這些晶片的計劃。

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OpenAI 表示，還沒有大規模部署 Google TPU 的計畫。(圖：Shutterstock)

在 AI 產業中，測試不同類型晶片屬於常態操作。然而，將新硬體實際應用於大規模服務中，不僅涉及系統架構調整，還需要整合相容的軟體支援，部署流程相對繁瑣且耗時。

目前 OpenAI 主要仰賴輝達 (NVDA-US) 的圖形處理器（GPU）與超微半導體 (AMD-US) 的 AI 晶片作為核心算力來源，以支撐不斷成長的模型訓練與推理需求。

同時，OpenAI 也正在自行開發專用 AI 晶片，並預計今年完成「下線」（Tape-out），屆時晶片的設計將最終確定並投入生產。

儘管 OpenAI 已與 Google Cloud 簽署服務協議，強化其計算資源供應，但據報導指出，該公司大部分的運算能力仍由第三方雲端服務商 CoreWeave (CRWV-US) 的 GPU 提供。