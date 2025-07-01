OpenAI澄清：沒有大規模採用Google AI晶片的計劃
鉅亨網編譯莊閔棻
OpenAI 表示，目前沒有計劃使用 Google (GOOGL-US) 的自研人工智慧（AI）晶片來驅動其產品，澄清了媒體先前報導該公司將轉向採用競爭對手晶片，以應對需求激增的說法。
根據《路透》報導，OpenAI 的發言人週日（29 日）表示，雖然他們正在使用 Google 的部分張量處理單元 (TPU) 進行早期測試，但目前還沒有大規模部署這些晶片的計劃。
在 AI 產業中，測試不同類型晶片屬於常態操作。然而，將新硬體實際應用於大規模服務中，不僅涉及系統架構調整，還需要整合相容的軟體支援，部署流程相對繁瑣且耗時。
目前 OpenAI 主要仰賴輝達 (NVDA-US) 的圖形處理器（GPU）與超微半導體 (AMD-US) 的 AI 晶片作為核心算力來源，以支撐不斷成長的模型訓練與推理需求。
同時，OpenAI 也正在自行開發專用 AI 晶片，並預計今年完成「下線」（Tape-out），屆時晶片的設計將最終確定並投入生產。
儘管 OpenAI 已與 Google Cloud 簽署服務協議，強化其計算資源供應，但據報導指出，該公司大部分的運算能力仍由第三方雲端服務商 CoreWeave (CRWV-US) 的 GPU 提供。
另一方面，Google 近期積極對外開放其內部開發的 AI 晶片 TPU，吸引包括蘋果 (AAPL-US) 在內的大型科技企業，以及如 Anthropic 與 Safe Superintelligence 等 AI 新創公司採用。這些新創公司均由前 OpenAI 成員創立，已成為 ChatGPT 的潛在競爭對手。
延伸閱讀
- Meta再挖角4位OpenAI人工智慧人才！全數加入超級智慧團隊
- 競爭變合作？OpenAI改用Google AI晶片支援ChatGPT運算
- 〈焦點股〉輝達GB300下半年接棒上陣 激勵光通訊股群閃發光
- 蘋果遭批對AI與自駕沒危機感 恐步諾基亞後塵
下一篇