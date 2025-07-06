馬斯克旗下xAI再獲100億美元融資！擴建數據中心對抗OpenAI

鉅亨網新聞中心 2025-07-06 13:10

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華爾街知名投行摩根士丹利近日透過社交平台 X 宣布，馬斯克旗下人工智慧（AI）公司 xAI 成功完成總額達 100 億美元的新一輪融資，資金結構包含 50 億美元債務與 50 億美元股權，旨在降低資本成本並擴大資金運用效率。

馬斯克旗下xAI再獲100億美元融資。(圖：Shutterstock)

具體來說，xAI 50 億美元的債務融資，包含多種金融工具：

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30 億美元年利率 12.5% 的債券

10 億美元固定利率定期貸款（年利率同為 12.5%）

10 億美元浮動利率貸款（基準利率上浮 7.25 個百分點）

據悉，摩根士丹利擔任了 xAI 此次 50 億美元債務融資的顧問，並指出本輪債務融資獲得超額認購，吸引了來自全球的知名債權投資機構參與。

摩根士丹利進一步表示，xAI 將使用本次融資資金強化 AI 技術研發，包含打造全球最大規模之一的數據中心，以及持續開發旗艦大型語言模型 Grok。

馬斯克強調，Grok 追求「極致真相」，並與 OpenAI、Anthropic 等競爭對手展開差異化競爭。

此次 100 億美元的融資，是 xAI 在短期內的第二次大型募資行動。早在 2024 年 12 月，xAI 已完成 60 億美元的股權融資，當時吸引包括：

Andreessen Horowitz

貝萊德 (BLK-US)

Lightspeed Venture Partners

MGX 等，全球頂尖投資機構參與

這些知名投資人的加入，進一步強化市場對 xAI 技術與成長潛力的肯定。

在兩輪融資之間，xAI 也透過全股票交易的方式收購了馬斯克的社群媒體公司 X，合併後公司的估值高達 1,130 億美元。此舉不僅擴大 xAI 的產業觸角，也反映馬斯克對 AI 產業未來前景的強烈信心。

知情人士透露，xA 的營運成本極高，2025 年預估支出達 130 億美元，等於每月平均燒錢超過 10 億美元。