鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-08 19:30

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根據美國全國獨立企業聯盟 (NFIB) 周二 (8 日) 公布的調查，6 月美國小企業樂觀指數小幅下滑 0.2 點至 98.6，為連續第二個月走低，顯示業者對於未來經濟與銷售的展望日益悲觀，主要受到高庫存與稅負壓力的影響。

美國小企業信心6月微降 關稅與高庫存成主因(圖：REUTERS/TPG)

此次調查中，有將近 20% 的受訪者將「稅負」列為當前最重要問題，為近四年來最高比例。不過，由於川普上周正式簽署規模龐大的國內政策法案，包含稅負減免措施，未來的調查或許會反映出企業對此議題的情緒改善。

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NFIB 首席經濟學家鄧克伯格 (Bill Dunkelberg) 表示：「6 月小企業的整體信心大致持穩，但不確定性有所降低。儘管稅負依然是主要困擾，許多業者仍對勞工素質與人力成本感到憂心。」

調查顯示，業者對庫存水準的滿意度明顯下降，是本月信心指數最大的拖累來源。報告指出，約 12.5% 的小企業認為庫存「過高」，幾乎是 5 月的兩倍。這可能與川普政府近期急遽調整的關稅政策有關，迫使許多公司提前囤貨，以避開即將上路的懲罰性關稅。

此外，對於未來三個月銷售展望的正向淨值從 5 月的 10% 降至 6 月的 7%，顯示企業信心正在消退。與此同時，對自身企業營運狀況評價為「良好」的比例從 5 月的 55% 跌至 49%、「極佳」則從 14% 降至 8%，反映出整體經營氛圍的惡化。

不過，NFIB 的不確定性指數下降 5 點至 89，為今年最低水準，儘管仍高於歷史平均水準。報告指出，川普近日宣布自 8 月 1 日起，對日本與南韓商品課徵 25% 關稅，並將擴大對其他國家的貿易施壓，這些政策動向是造成不確定性居高不下的主因之一。

NFIB 並指出，目前政治立場對企業主情緒的影響愈發明顯，民主黨傾向者對經濟前景感到沮喪，而共和黨支持者則較為樂觀。報告寫道：「民主黨人憂心忡忡，共和黨人歡欣鼓舞。」但報告也提到，目前尚難評估這種情緒差異是否會轉化為實質支出行為。

從其他經濟指標來看，11% 的受訪者將通膨列為最重要問題，較 5 月下滑 3 個百分點，為 2021 年 9 月以來最低，顯示價格壓力持續緩解。另有 33% 的業者表示已調升薪資，較 5 月增加 7 個百分點；但計劃未來三個月進一步調薪的比率則小幅下降至 19%。