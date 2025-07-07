馬斯克組黨消息重創特斯拉 股價盤前大跌6%

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-07-07 20:56

‌



綜合外媒周一 (7 日) 報導，周末特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克宣布成立新政黨「美國黨」，將在未來 12 個月專注於國會選舉，此舉引發投資人擔憂。美股周一盤前特斯拉股價下跌約 6% 至約 296.5 美元。

特斯拉股價顯示，政治因素已成為股價表現的重要變數。(圖:Shutterstock)

分析師警告，馬斯克的政治活動正在分散其對公司營運的注意力，投資人對他持續投入政治活動感到「疲憊不堪」。

‌



馬斯克在 X 平台上正式宣佈成立「美國黨」挑戰共和黨和民主黨，未來 12 個月將專注於眾議院和參議院席次，推出總統候選人也並非不可能。他聲稱美國正因「浪費與貪污」走向破產，創黨是為了「歸還人民自由」。

川普則以長文回應，稱馬斯克已「脫軌」。

William Blair 股票分析師 Jed Dorsheimer 周一在研究報告中表示：「投資人對於這種分心感到厭倦，特別是在公司最需要馬斯克關注的時候，他們只看到重新涉足政治的負面影響。」他將特斯拉評等下調至相當於「持有」等級。

馬斯克尚未提供其政黨的詳細資訊，也沒有跡象顯示他已向美國聯邦選舉委員會提交正式文件。

特斯拉今年前兩季的全球車輛銷售均下滑 13%，已連續第二年銷量下滑。即使該公司推出頂級運動休旅車 Model Y 的新版本，過去三個月的交車量仍持續疲軟。

將資源和注意力投入新政黨，與馬斯克在 4 月特斯拉上次財報會議中對投資人的承諾背道而馳，當時他表示在川普政府工作結束後，會將「更多」時間分配給公司。

Wedbush Securities 股票分析師 Dan Ives 在接受彭博電視訪問時表示：「董事會必須介入。」他以特斯拉支持者的身分表達挫折感，並在周日發布的研究報告中寫道：「馬斯克更深入涉足政治，現在試圖挑戰華府建制派，這與特斯拉投資人和股東在這個關鍵時期希望他採取的方向完全相反。」

他指出，當馬斯克 5 月離開川普政府和政府效率部門 (DOGE) 時，特斯拉投資人鬆了一口氣，但那種解脫感持續了很短的時間。

特斯拉股價去年 12 月曾觸及約 480 美元高點，當時投資人押注馬斯克與川普的密切關係將有利於特斯拉。但近幾個月來，兩人關係因政府支出問題發生衝突而惡化。