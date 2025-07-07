特斯拉德國股價跌超過3%！分析師警告：馬斯克創「美國黨」恐引董事會干預
鉅亨網編譯莊閔棻
週一（7 日），特斯拉股價下跌超過 3%，原因是執行長馬斯克宣布將成立一個新的美國政黨「美國黨」（America Party），引發投資人擔憂其分心政治事務，對公司經營造成不利影響，也進一步加劇他與美國總統川普的矛盾。
《路透》指出，特斯拉在德國法蘭克福市場的股價已提前下跌超過 3%，預示美股市場在美國國慶三天連假後開盤時恐將持續承壓。
Wedbush 資深科技分析師 Dan Ives 表示，馬斯克是特斯拉「最關鍵的資產」，但他捲入政治的行為可能成為公司股價的下行壓力。
Ives 強調：「特斯拉需要的是專注於業務的馬斯克，而不是捲入政治與川普對抗的政治人物。」
Ives 補充指出，若馬斯克在政治上的動作持續升溫，不排除特斯拉董事會將介入處理，以防政治風險進一步干擾公司治理與未來營運。
另一方面，川普在週日（6 日）發表聲明，猛烈批評馬斯克成立「美國黨」的構想「荒謬」，並表示考慮到馬斯克在太空領域的商業利益，他曾經提名的領導美國國家航空航天局的馬斯克盟友將會帶來利益衝突，進一步加劇他對馬斯克的攻擊。
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