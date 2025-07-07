特斯拉德國股價跌超過3%！分析師警告：馬斯克創「美國黨」恐引董事會干預

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-07 15:32

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週一（7 日），特斯拉股價下跌超過 3%，原因是執行長馬斯克宣布將成立一個新的美國政黨「美國黨」（America Party），引發投資人擔憂其分心政治事務，對公司經營造成不利影響，也進一步加劇他與美國總統川普的矛盾。

分析師警告：馬斯克創「美國黨」恐引董事會干預

《路透》指出，特斯拉在德國法蘭克福市場的股價已提前下跌超過 3%，預示美股市場在美國國慶三天連假後開盤時恐將持續承壓。

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Wedbush 資深科技分析師 Dan Ives 表示，馬斯克是特斯拉「最關鍵的資產」，但他捲入政治的行為可能成為公司股價的下行壓力。

Ives 強調：「特斯拉需要的是專注於業務的馬斯克，而不是捲入政治與川普對抗的政治人物。」

Ives 補充指出，若馬斯克在政治上的動作持續升溫，不排除特斯拉董事會將介入處理，以防政治風險進一步干擾公司治理與未來營運。