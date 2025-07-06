鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-06 16:10

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隨著特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克宣布成立新政黨「美國黨」（America Party），投資公司 Azoria 於週六（5 日）宣布，將 延後推出以特斯拉為標的的 ETF「Azoria Tesla Convexity ETF」，引發市場關注。

馬斯克創「美國黨」投資圈動盪！Azoria推遲特斯拉ETF上市。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，Azoria 原定於下週推出的「Azoria Tesla Convexity ETF」，預定將投資於特斯拉的股票與選擇權，為投資人提供與該電動車巨頭相關的金融商品。然而，馬斯克的政治行動使 Azoria 認為時機不穩，決定暫緩上市計畫。

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Azoria 執行長 James Fishback 在 X 發文，公開批評馬斯克創建「美國黨」的舉動，並重申對美國總統川普的支持。

Fishback 表示，他鼓勵董事會立即開會，要求馬斯克澄清他的政治抱負，「並評估這些抱負Ｍ是否與他作為特斯拉首席執行官對特斯拉的全職職責相符。」

Fishback 補充指出，自馬斯克 5 月宣布退出美國「政府效率部」（DOGE）領導職務後，外界對其專注於特斯拉的程度已感不安。此次成立政黨進一步削弱投資人對特斯拉未來領導力的信心。