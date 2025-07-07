鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-07 08:30

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美國總統川普推動的《大而美法案》（Big Beautiful Bill）大規模立法行動，矛頭直指特斯拉最關鍵的獲利來源之一：零排放汽車 (ZEV) 信用額度的出售。法案一生效，恐導致特斯拉每年損失數十億美元，並延緩美國電動車政策的推進。

川普《大而美法案》重創馬斯克！摩根大通：特斯拉恐失去20億美元利潤。(圖：Shutterstock)

摩根大通的分析師就估計，此舉可能導致特斯拉的獲利減少 50% 以上，相當於每年可能損失 20 億美元。

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雖然特斯拉在歐洲和中國也獲得了類似的信用額度，但分析師認為，2025 年第一季特斯拉 80% 至 90% 的積分收入都來自美國。

根據財報數據，特斯拉在 2024 年透過出售該信用額度收入高達 27.6 億美元。這筆收入是其 2025 年第一季實現 4.09 億美元獲利的關鍵來源。

如果沒有這筆來自信用額度的 5.95 億美元，特斯拉報告的 4.09 億美元利潤將變成 1.89 億美元的虧損。

ZEV 積分制度如何運作？

作為一項推動電動車普及的政策工具，ZEV 制度要求車廠生產一定比例的零排放車，否則就需購買信用額度或繳交罰款。

因此，特斯拉作為純電動車製造商，累積了大量可出售的 ZEV 信用額度，成為其重要的獲利來源。對特斯拉而言，這是一筆近乎純利潤的穩定收益。

然而，《大而美法案》核心內容之一，就是取消 ZEV 違規罰則，將罰款降至 0 美元。

雖然 ZEV 制度屬州級規範，但聯邦層級不再設罰款，代表積分需求驟減，特斯拉再難轉售多餘信用額度。這將使其手中信用額度變得毫無價值，財務壓力大增。

ZEV 信用額度原意是推動傳統車廠轉型電動車、氫能車等低碳交通工具。若失去罰則與信用額度機制，車廠將失去財務壓力，可放慢在美國市場的電動車布局，恐使消費者選擇變少，美國整體電動化進程放緩。

馬斯克不滿法案 質疑其「又大又美」

在一場訪談中，特斯拉執行長馬斯克對《大而美法案》表示懷疑：「它可能是大的，也可能是美的，但我不確定是否能兼得。」馬斯克對川普此舉可能妨礙電動車政策進展深感憂慮。