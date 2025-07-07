蘋果上訴歐盟5億歐元罰款：批裁決「史無前例」並「超越法律」

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-07 18:56

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蘋果公司 (AAPLUS) 已正式針對歐盟開出的 5 億歐元 (約 5.7 億美元) 罰款提出上訴。這一罰款依據數位市場法 (Digital Markets Act, DMA) 裁定，因蘋果被指限制應用程式開發者引導用戶至 App Store 以外的購買選項。

蘋果上訴歐盟5億歐元罰款：痛批裁決「史無前例」並「超越法律」(圖:shutterstock)

歐盟委員會 (EC) 主張，開發者應能免費告知客戶，並引導至 App Store 外的替代優惠與購買。

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蘋果在聲明中表示，EC 的裁決及罰款「史無前例」，「遠超出了法律要求」。蘋果上訴將指出，EC 強制規定商店經營，並強加對開發者混淆、對用戶不利的業務條款。

蘋果還表示，歐盟持續重新定義 DMA 要求，特別是擴大了「導流」的定義。

為避免每日罰款，蘋果 6 月底已調整 App Store 規則。歐盟 App 現可自由連結 App Store 外交易，並提供不經蘋果系統的替代購買。

蘋果已依歐盟要求更新費用結構，引入分級收費制。第一級：5% 費用，提供基本服務。第二級：13% 費用 (小企業或長期訂閱為 10%)，提供所有現有 App Store 服務，如自動更新、搜尋建議、行銷等。

蘋果指出，歐盟強制其提供不同服務層級，並指示功能劃分。蘋果堅稱，其他應用程式商店並無此類分級限制。