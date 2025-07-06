鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-06 16:40

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美國總統川普於美國獨立日（4 日）下午，在白宮正式簽署稅收與支出的《大而美法案》，並將此舉視為獨立日慶祝活動的一部分。然而，美國同日全國多地出現針對川普政府的抗議潮，從芝加哥、洛杉磯、維吉尼亞州到南達科他州等數十個城市均有示威活動。

美國分化嚴重！川普一邊慶祝獨立日、民眾一邊抗議政府。(圖：REUTERS/TPG)

簽署儀式於白宮外車道舉行，軍樂隊演奏 1980 年代經典音樂，並由兩架 B-2 轟炸機與護航戰機飛越白宮上空，增添儀式軍事氛圍。川普在發言中讚揚該法案，並感謝共和黨領袖圖恩（John Thune）與眾議院議長強生（James Johnson）的支持與推動。

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該法案核心內容包括：實施大規模減稅、削減醫療保險與營養補助等社會福利，同時增加軍事與邊境安全預算。

法案在眾議院表決時，僅以微弱票數通過，所有民主黨議員與兩名共和黨議員投下反對票。

根據美國媒體分析，《大而美法案》預計將在未來十年增加約 3.3 兆美元財政赤字，並可能使數千萬美國民眾失去醫療補助與食物補貼，引發民眾擔憂與政策反彈。

獨立日抗議活動席捲全美 多地同日爆發示威

然而，簽署儀式同時，全美多地爆發針對川普政府的抗議行動。從芝加哥到洛杉磯、從維吉尼亞到南達科他與俄勒岡等州，共舉行數百場集會。據報導，抗議者總數達數十萬人，集體走上街頭表達對現行政策的強烈不滿。

本輪抗議由名為「50501 運動」（即 50 場抗議、50 個州、1 個運動）所發起。抗議主題為「解放美國」，明確提出四大訴求，包括：

將美國從貪婪的億萬富翁手中解放 將美國從貧窮中解放 將美國從任意解僱和大量非法政令中解放 將美國從仇恨和恐懼政治的枷鎖中解放

這項抗議活動計劃從 4 日持續到 6 日，貫穿整個美國「獨立日」假日週末，將在多地舉行 300 多場活動，也被稱為 6 月全美舉行的「不要國王」（no kings）抗議活動的升級版。

除了街頭示威，活動組織方也推動社區型行動，包括街區派對、藝術創作、橫幅懸掛等，將政治訴求融入文化表達之中。

美國加州南部取消慶祝活動 民眾安全疑慮升溫

此外，在加州南部，包括洛杉磯在內的多個城市取消了原定的獨立日慶典，原因是民眾對治安與移民掃蕩行動表示憂慮。

此前，洛杉磯地區因聯邦機構掃蕩非法移民，而與當地居民多次衝突。川普政府更宣布調派至少 4000 名國民警衛隊與 700 名海軍陸戰隊進駐洛杉磯，導致街頭氣氛緊張。

在亞利桑那州塞雷諾地區，因 90% 的參與者取消參與，原定的遊行被迫中止。活動發起人表示，當地許多拉丁裔居民害怕遭遇移民與海關執法人員，因此選擇避免公共場合。