鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-06 12:39

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美國當地時間 7 月 5 日，億萬富翁馬斯克在社交平台 X 宣布：「今天，『美國黨』的成立還給你們自由。」此番言論迅速掀起全球媒體與政治圈熱議。

馬斯克宣布成立「美國黨」！能否打破美國兩黨制格局？(圖：Shutterstock)

馬斯克此舉是在回應他 7 月 4 日發起的民調時做出宣布。他詢問是否應創立「美國黨」，希望打破長期由共和黨與民主黨輪流執政的格局。

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馬斯克寫道：「支持和反對比例為 2:1，表示你們想要一個新政黨，你們也會有個新政黨。」他同時指出，美國正「因浪費和貪污而破產」 。

短短一天內，馬斯克的新政黨提議共吸引超過 124.9 萬人參與投票，支持者高達 65.4%，反對者為 34.6%。

馬斯克因《大而美法案》與川普決裂 成立美國黨

儘管馬斯克過去曾捐出 2.75 億美元支持川普與共和黨，但其近日因川普推動的《大而美法案》與其嚴重分歧。他批評該法案將導致 10 年內增加 3.3 兆美元赤字，還會減少國家幾十年內的稅收收入，加劇債務危機，是對納稅人的「羞辱」。

更重要的是，馬斯克旗下企業也受該法案影響：電動車 7,500 美元稅收抵免被取消，化石能源補貼卻被保留，預估特斯拉 (TSLA-US) 將損失達 12 億美元。

此外，SpaceX 與 NASA 價值 220 億美元的合約，則被納入可由總統單方面取消的條款。此前，川普還公開揶揄馬斯克「靠補貼生存」，加劇雙方裂痕。

馬斯克抨擊美國實為「近似一黨制」，民主、共和兩大黨互相輪替、利益輸送。他將兩黨比作「豬黨」，指責其操控法案交換利益，導致債務飆升。

因此他希望透過「美國黨」提供真正選擇。

馬斯克成立新黨難度高 但他擁有資源

不過，根據美國法律，第三政黨須經過嚴格程序，包括選舉臨時官員並指定政黨名稱、錯綜複雜的州層級認證、選票登記與法律挑戰。

美國選舉專家表示，所有州的州法律都偏向兩大政黨，並儘可能地為第三個政黨的出現製造障礙，馬斯克要成立新黨，障礙「高到難以克服」，並將「耗資數億美元」。

儘管如此，馬斯克仍制定策略，首階段將鎖定 2 至 3 席參議院，與 8 至 10 席眾議院關鍵席位，以影響立法走向。

值得注意的是，馬斯克擁有超過 3500 億美元資產，資金充足；旗下社交平台 X 用戶眾多，宣傳力強；並掌握「政治行動委員會」（Political Action Committee, PAC），已有基層政治佈局。

馬斯克可能撼動選情？共和黨分歧初現

馬斯克成立「美國黨」引發共和黨內部分歧。部分議員輕視其威脅，但也有人認可其改革意圖。部分面臨 2026 年初選壓力的議員則保持沉默，擔憂馬斯克若投入資源，恐對選情構成挑戰。

歷史上，美國曾有多次第三黨嘗試，如 1992 年佩羅（Henry Perot）參選雖得 19% 普選票，卻未獲選舉人票。