鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-06 15:10

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加拿大鋁業協會（Aluminium Association of Canada）執行長 Jean Simard 於週六（5 日）表示，加拿大政府正在評估，是否向受美國關稅政策影響的大型鋁生產商，如力拓公司 (RIO-US) 提供財務支援，以因應美國對鋁進口徵收高達 50% 的懲罰性關稅。

美國關稅打擊持續！加拿大考慮向鋁生產商提供財務支援。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，Simard 指出，此舉為加拿大政府在無法於 7 月 21 日前與美國達成協議的情況下所做的備案。他表示：「這是更大範圍討論的一部分，所有選項都擺出來」，但尚未有明確決策。

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為持續與美國總統川普政府展開貿易協商，加拿大已主動取消針對美國科技巨頭的數位服務稅。然而，加美之間仍存在鋁業關稅等重大分歧，尚未解決。

Simard 強調，儘管目前在加拿大營運的主要鋁生產商尚未面臨現金流問題，但若美國的 50% 鋁關稅長期存在，勢必將影響企業財務健康。

Simard 補充，自 6 月 4 日關稅措施生效以來，討論企業現金流應對策略是合理且必要的措施。

加拿大為美國鋁材主要來源 產業關聯密不可分

美國鋁材約有一半仰賴進口，而加拿大是主要供應國。此一供需結構突顯加拿大鋁生產商在美國市場的重要性，也使加方極力尋求化解高關稅壓力。

Simard 言論也印證媒體報導所指，加拿大經濟發展部長趙美蘭（Mélanie Joly）表示，政府正因應美國不合理關稅，與鋁生產商力拓集團磋商提供財務援助。

力拓方面暫未回應相關消息，而趙美蘭辦公室則表示，加拿大政府正就如何在美方不合理關稅下支持本國鋁生產商，進行積極協商，目標是促進該產業更多投資。