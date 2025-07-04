鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-04 03:10

‌



美國眾議院在周四 (3 日) 以些微票數通過總統川普主導的稅收與支出綜合法案，為川普實現其重大內政政策鋪平道路，也讓共和黨在國會取得關鍵勝利。法案將送交川普簽署，趕上他設下的 7 月 4 日 (周五) 期限。

美眾院險過川普「大而美法案」 勢將衝擊美財政與赤字 (圖：REUTERS/TPG)

這項被川普稱為「大而美法案」(One Big, Beautiful Bill) 的立法案涵蓋約 3.4 兆美元的稅收減免與移民執法開支，將透過大幅削減健保與社福支出來抵銷成本。儘管共和黨內部分議員憂心債務擴張，最終僅有肯塔基州的馬西 (Thomas Massie) 與賓州的費茲派翠克 (Brian Fitzpatrick) 兩人倒戈，與全體民主黨議員一道反對，最終以 218 票對 214 票驚險通過。

‌



眾院通宵協商 川普強力施壓

法案前一晚在眾院陷入停滯，5 名共和黨議員在程序投票中持反對意見，導致延宕數小時。眾議長強生 (Mike Johnson) 整夜奔走協調，川普也親自透過社群媒體發文、召集白宮會議並放話將對不同調者發動初選挑戰，最終有 4 人讓步，程序案於清晨 3 點半過關。

川普的稅收與支出方案本周稍早已在參議院以 51 票對 50 票險勝通過，須由副總統范斯 (JD Vance) 投下關鍵一票才得以打破僵局。目前共和黨在兩院皆僅以些微優勢掌握主導權。

共和黨領袖史卡利塞 (Steve Scalise) 表示：「總統親自出面，讓人明白這法案不會再有修改，該是投票的時候了。」

民主黨激烈反對 批「搶窮濟富版羅賓漢」

民主黨對法案內容展開激烈抨擊，痛批該法將大砍平民醫療保障，換取富人稅收減免。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯 (Hakeem Jeffries) 在表決前發表長達 8 小時 44 分鐘的演說，刷新眾議院史上最長發言紀錄。

他在台上怒批：「共和黨人正拿電鋸對付社會安全、對付醫療保險、對付弱勢美國人。」他並警告，該法將導致鄉村醫院關閉、養老院停擺，並終結當前的聯邦醫療補助制度。

民主黨形容這項立法是「搶窮濟富版羅賓漢」(Robin Hood-in-reverse)，將貧者的社會保障挪去為富人減稅。根據皮尤研究中心 6 月調查，49% 美國人反對該法案，僅 29% 支持，其餘尚未表態。

規模擴大削弱社福 矛頭指向赤字風險

法案內容涵蓋永久延長川普 2017 年稅改中對個人與小型企業的減稅政策，同時擴大對企業的研發支出與資產折舊的減稅措施，使得最終版本比眾院初稿更為龐大。

參議院版本對聯邦醫療補助 (Medicaid) 削減近 1 兆美元，包含限制聯邦資金配比、對部分成人設下工作門檻、要求部分低收入受益人共同負擔費用。其他刪減項目還包括糧食券、學生貸款與拜登政府推動的潔淨能源補助，9 月 30 日後購買電動車將不再適用 7,500 美元退稅優惠。

儘管白宮稱國會預算處 (CBO) 具偏見，但 CBO 估計這項法案未來 10 年恐將使聯邦赤字擴增 3.4 兆美元。投資人憂心財政風險升高，美國債市大戶岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 曾警告債務規模已「無法承受」，美元今年以來對主要貨幣貶值約 9%。