川普第6次通話普丁促俄烏停火 和談前景仍遙遙無期

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-07-04 06:20

‌



綜合外媒周四 (3 日) 報導，俄國總統普丁與美國總統川普同日通話近 1 小時討論烏克蘭戰爭，川普敦促迅速結束俄烏戰爭，但克里姆林宮強調，普丁重申莫斯科不會退縮，堅持要解決衝突的「根本原因」，不過雙方同意繼續保持溝通。

川普敦促迅速結束俄烏戰爭，但普丁重申不會退縮，堅持解決衝突「根本原因」。(圖:Shutterstock)

克里姆林宮外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）形容，這次對話「坦率、務實且具體」，兩人還「相當詳細地」討論了伊朗和中東局勢。

‌



他表示，雙方沒有討論兩位領導人會面的問題，也沒有觸及美國決定暫停向烏克蘭提供武器的決定。這是川普 1 月重返白宮以來，兩位領導人第 6 次公開承認的通話。

美國暫停軍援烏克蘭

川普與普丁通話之前，五角大廈本周宣布暫停向烏克蘭轉移砲彈和防空系統，理由是正在檢視美國庫存，考慮是否需要為其他威脅保留武器。

川普預計在周五與烏克蘭總統澤倫斯基通話，澤倫斯基希望能溝通美國暫停部分武器運送的問題。

與此同時，俄國近周加強對烏克蘭的飛彈和無人機攻擊。在基輔市內，《路透》記者持續目擊爆炸與重機槍火力，防空部隊在首都上空與無人機作戰。

「根本原因」成關鍵字

「根本原因」已成為俄國對北約（NATO）擴張和西方支持烏克蘭議題的簡稱，具體概念包括：拒絕接受烏克蘭以任何形式加入北約。北約領導人表示，俄國領導人也在爭取對基輔和其他東歐首都政治決策建立更大控制權。

和談前景不明 俄方堅持避免三方談判

儘管川普多次與普丁通話，但俄烏戰爭和談前景仍不明朗。普丁堅持不退讓的立場，加上美國暫停軍援烏克蘭，可能改變戰場力量對比。

川普政府面臨在不激怒盟友的情況下，找到結束這場衝突可行方案的挑戰。隨著戰爭進入第 4 年，各方都在尋求能接受的解決方案。