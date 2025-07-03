〈房產〉北市房貸薪情最苦 上班族月領5.46萬元 不吃不喝仍不夠繳房貸

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-03 12:04

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房價及物價高漲，上班族購屋壓力大。房仲業者根據聯徵中心今年第一季房貸資料，以及 4 月勞退新制「平均提繳工資」數據，觀察六都及新竹縣市房貸負擔率，發現包含台北市、新北市及台中市三都的受雇勞工，個人平均月薪根本不夠繳房貸，其中又以台北市超支最嚴重。

統計：北市上班族月領5.46萬元 不吃不喝還不夠繳房貸。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計指出，如以貸款 8 成、單一利率 2.282%，30 年期本息攤還來估算，北市第一季平均鑑估房價 2,621 萬元，平均月付房貸就要 8.05 萬元，但平均月薪約為 5.46 萬元，就算不吃不喝把月薪全額拿去繳房貸，仍差 2.59 萬元資金缺口才能繳清，北市上班族房貸負擔能力最低、經濟壓力也最大，堪稱全台最苦情！

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而薪情最佳的城市為新竹市，勞工平均月薪達 7.36 萬元，如以新竹市 Q1 平均房價 1936 萬元，估算月付房貸約為 5.95 萬元，月薪繳完房貸，還有約 1.41 萬元可當生活開支，經濟壓力相對最輕鬆，不過也仍超過了健康理財，房貸佔月收入三分之一的建議。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房價水位高漲，以平均貸款金額試算月付房貸金額，都已經吃掉個人月薪 8 成以上，薪資水平明顯跟不上房價，單身者靠一己之力，根本買不起房，尤其台北市，若非「靠爸族」、「雙薪族」恐怕很難在台北立足，因此不少天龍青年被迫成為「脫北族」，選擇外漂，遷移至外圍房價親民區，在能力可負擔範圍內買房成家。

張旭嵐指出，反觀新竹市受惠於科技產業高薪結構，薪資水準明顯優於其他都會區，房價水位也比台北市相對溫和，不過近年新竹房價新北化，房貸負擔仍偏高，同樣佔了薪水 8 成，一般建議月付房貸佔薪資比例約 3~4 成，才能兼顧生活娛樂開支，平衡生活品質。

如以平均月薪的一半來作為月付房貸預算，推估可負擔房屋總價，只有薪資最高的新竹市上班族，買得起千萬元以上的住宅，其餘縣市依照平均月薪估算可負擔房價，台北市上班族只能負擔不到 900 萬元的住宅，對比目前平均房價，可能連半間都買不到，而平均薪資水位偏低的台中市、台南及高雄市，估算僅能買得起總價約 700 萬元以內的住宅。