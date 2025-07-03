〈房產〉高鐵嘉義車站特定區1.64萬坪土地地上權標案10/29截標

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-03 17:04

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高鐵嘉義車站特定區內除近 3 萬坪土地除已由華泰名品城，將投資 48 億元規畫 2-3 層樓 Outlet，最快 2028 年營運外，交通部鐵道局今 (3) 日再釋出高鐵嘉義車站特定區 1.64 萬坪土地地上權標案，截標日期為 10 月 29 日。

高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地地上權將標售。(圖：第一太平戴維斯提供)

協助此一「高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案」案的第一太平戴維斯指出，本案基地周邊近年重大建設及民間開發案持續進行，包含台積電 (2330-TW) 先進封裝廠進駐嘉義科學園區預計 2028 年起量產，將使南台灣半導體 S 廊帶產業鏈範圍向北擴張至嘉義，並吸引上下游供應鏈廠商進駐。

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另馬稠後產業園區後期持續開發、長庚醫療專用區及長庚科技大學嘉義校區進駐營運、無人機 AI 創新應用研發中心啟用、嘉義微型文創園區 BOT 案動土等建設，將持續為嘉義地區引入多元之產業業者、就業及居住人口；另外緊鄰本案西側之嘉義華泰名品城開發案，將結合零售、餐飲、休閒娛樂等業種，打造南台灣大型 outlet，第一期預計於 2028 年營運，未來高鐵嘉義站周邊商業氛圍將逐漸成熟。

此一「高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案」基地為高鐵嘉義站站前第一排土地，具交通便利及鄰近周邊重大建設之地理優勢，土地面積約 1.64 萬坪，允建容積約 2.6 萬坪，以設定地上權方式引進投資人開發經營，未來可規劃辦公、零售百貨、旅館及會展中心等使用，開發經營年期 50 年，前 4 年不收取權利金，將有助於利投資人財務規劃。