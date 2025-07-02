〈房產〉永慶房屋AI服務更精準、顧客更滿意 蟬聯13年服務業大評鑑房仲冠軍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-02 21:50

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永慶房屋獲「2025臺灣服務業大評鑑」連鎖房仲業金牌，副總統蕭美琴蒞臨頒獎。(圖：永慶房屋提供)

「2025 臺灣服務業大評鑑」頒獎典禮今 (2) 日登場，本屆評鑑涵蓋全台 396 家企業，出動上百位 SGS 認證合格的神秘客才完成評選，為國家級評鑑規模，獲獎企業皆有口皆碑、金牌獎更是最高肯定。其中備受矚目的金牌衛冕軍「永慶房屋」，於評鑑中再獲評鑑第一，成就唯一「金獎 13 連霸」的房仲品牌，從副總統蕭美琴手中接獲榮譽的獎座。

台灣服務業大評鑑評審團隊肯定永慶房屋：貫徹「先誠實再成交」服務理念，主動提供完整、透明的成交資訊，對客戶的需求也能提供即時有效的應對；同時積極提醒消費者小心不動產詐騙，服務不只誠實更有溫度。

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永慶房屋連續 13 年蟬聯服務業奧斯卡金獎，服務不只誠實更有溫度。(圖：永慶房屋提供)

永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋堅持「先誠實再成交」精神，為消費者打造一個公平的房產交易平台，是永慶房屋對消費者的承諾。因此永慶房屋首創「屋況 + 房價全保障」，全面落實對消費者的誠實承諾。更進一步導入大數據分析與 AI 技術，打造更精準、更有效率的服務。

永慶房屋以 AI 打造精準的個人化服務，吳良治總經理表示，傳統仲介服務時多仰賴人腦記憶，資訊較不精確，對客戶需求的判斷，也可能因人員經驗差異而失準。永慶從 2000 年代就致力開發房產科技，除了帶給消費者更即時、便利的數位工具，更幫助業務夥伴提升服務效率與準確性。目前永慶房屋已開發包括「AI 智能配對系統」、「i 特助」、「AI 煥裝」、「AI 導覽」等房產科技工具，以 AI 協作的方式提供消費者更精準、方便，也更有效率的購售屋服務。

在誠實服務保障上，永慶房屋以「資訊透明」、「交易安全」與「權益保障」三大面向為核心，用全方位的保障，降低客戶在買賣屋交易過程中的風險與疑慮，提供一個安心、安全的交易平台。

購屋前永慶房屋有「誠實安心認證」屋況標章、「短期交易地圖」揭示投機炒房熱區等，保障消費者知情權、提高資訊透明度；進入購售屋階段，則有「六大安心」提供產權七審、價金履約、不限屋齡漏水保固等保障，並有「真房價保證」承諾不炒房、不賺差價。在交易完成後，永慶房屋協助客戶在過戶時併案申請「地籍異動即時通」產權保護機制。

吳良治總經理分享，永慶房屋首創「屋況 + 房價全保障」，全面落實對消費者的誠實承諾。從委託到交屋，提供「屋況 + 房價全保障」，提供消費者全方位的權益保障。永慶房屋盼能透過制度化的誠實服務，讓房仲不只提供消費者暖心與友善服務，更要提供消費者安心保障。

永慶 AI 特助「不用找、只要問」提供更精準、便利的購售屋服務。(圖：永慶房屋提供)

永慶房屋誠實服務從「資訊透明」、「交易安全」與「權益保障」三大核心，提供消費者全方位保障。(圖：永慶房屋提供)

永慶房屋經紀人員也積極落實誠實服務理念，溫勝安就是最佳典範，溫勝安對每位客戶落實誠實服務，獲得「臺灣服務業大評鑑」秘密客的滿意評價，榮獲服務尖兵獎。溫勝安表示：「客戶選擇永慶，是因為相信『先誠實再成交』的理念，也信任我。我當然要更用心，全力以赴，把誠實放在第一位，對得起這份託付。」

永慶房屋以誠實、精準的個人化服務，締造「臺灣服務業大評鑑」金獎 13 連霸。(圖：永慶房屋提供)

永慶房屋經紀人員溫勝安落實誠實服務，獲 2025 服務尖兵獎肯定，全台僅 30 人獲獎。(圖：永慶房屋提供)