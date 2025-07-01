〈房產〉國城聯袂高興昌投資153億元 高雄亞灣都更並蓋45層超高樓
鉅亨網記者張欽發 台北
高雄亞灣區公辦都市更新再建里程碑，高雄市政府今 (1) 日與台電公司、智匯方舟公司共同舉行「亞灣 2.0 特貿三南基地南」公辦都更案動土典禮，此一公辦都更案總投資金額達 153 億元，總開發樓地板面積約 4.7 萬坪，將於 2030 年起陸續完工，為亞灣產業聚落注入新動能。
「智匯方舟」團隊是由國城建設與高興昌 (2008-TW) 合組的專案開發團隊。
高雄市副市長林欽榮表示，特貿三基地開發案持續推進，繼北基地於 4 月底動工後，南基地南今正式動土，南基地北也預計於年底啟動，三案總投資金額達 858 億元。台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、 輝達 (NVDA-US)、日月光 (3711-TW) 等國際科技大廠相繼布局高雄，顯示產業升級效應持續擴大，根據財政部統計，高雄今年上半年促參成果亮眼，共簽約 6 件、投資總額 127 億元，居全台招商之冠，證明高雄已成為企業投資首選。
高雄特貿三南基地南側開發案，將於成功二路與復興三路口興建一棟 45 層住商大樓與一棟 29 層商辦大樓，完工後市府與台電公司依約取回約 8000 坪及 1 萬 1000 坪商辦空間，並設立 7000 萬元「5G AIoT 新創天使基金」，預期結合鄰近高雄軟體園區，形塑科技產業聚落，吸引優質企業與國際新創進駐，進一步壯大亞灣區產業能量。
高雄「亞灣 2.0 計畫」首件市府招商案，由市府攜手台電與興富發 (2542-TW) 集團推動的「特貿三北基地公辦都更案」已在 4 月 30 日舉行動土典禮，此一公辦都更案總投資達 470 億元、預計於 2031 年底陸續完工，成為結合高科技產業、智慧與淨零建築的全新城市地標。
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