〈房產〉交易量恐緊縮 顏炳立：Q3房市呈現觀望、盤整且價格會修正

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-02 19:31

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全台六都會區 1 日公布最新「建物買賣移轉棟數」，全台六都交易量在 2025 年 1-6 月整體交易量合計為 10 萬 0202 棟，較去年同期年減 26.6%，市場估計全年建物買賣移轉棟數恐跌破 28 萬棟大關，將創下七年以來新低紀錄，全台對房市的冷淡態度；戴德梁行董事總經理顏炳立今 (2) 日指出，第 三季房市交易將呈現觀望、盤整、價格修正。

戴德梁行董事總經理顏炳立。(鉅亨網記者張欽發攝)

在目前市場買氣受台灣央行第七波信用管制的影響下，上半年台灣房市交易冷清，顏炳立指出，2025 年第三季市場買氣將持續觀望，價格會修正。金融市場的貸款沒有貸不到，只有沒有辦法接受的利率和成數，貸不到款就不買了。

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在台灣央行的限貸令下，顏炳立指出，限貸已經斷了投資、投機買氣，成交會大幅萎縮，2025 年市場黑天鵝到處飛，當市場價格不再創新高、利空消息不斷傳出時，就是代表空頭來了。

2025 年上半年全台北、中、南房市交投冷，顏炳立表示，在一般住宅產品方面，蛋黃、蛋白區都有自用買方撐住市場，並因此形成成交謹慎、量縮、價緩修的現象。