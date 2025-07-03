大而美法案闖關倒計時、共和黨內部仍分歧 川普清空行程親自遊說

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-03 03:00

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據《金融時報》周三 (3 日) 報導，美國總統川普正全力爭取共和黨批評者的支持，力拚在 7 月 4 日美國國慶日前通過自己力推的《大而美法案》。該法案延續川普首任期的大規模減稅政策，但以削減低收入醫療補助等社會福利為代價，在共和黨內部引發分歧。

美國總統川普周三清空行程，全力遊說共和黨反對派支持其稅改法案。(圖:Reuters/TPG)

川普周三清空所有行程，私下會見威脅要在最後關頭阻撓這項「大而美法案」的共和黨眾議院反對派。他上午在 Truth Social 平台發文表示：「這項偉大美麗的協議完全關乎經濟成長，如果通過，美國將迎來前所未有的經濟復興。」

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川普在 Truth Social 發文力推稅改法案，稱其完全關乎經濟成長，如果通過，美國將迎來前所未有的經濟復興。（圖：Truth Social)

該法案也將取消拜登時期的潔淨能源稅收抵減，同時擴大軍事和邊境安全投資。

參議院周二以微弱優勢通過這項全面性立法，但有三名共和黨參議員與民主黨聯手反對，迫使副總統范斯投下關鍵的決定票。法案現已送回眾議院，必須通過眾院投票後才能由川普簽署生效。

該法案 5 月時曾在眾議院以一票之差通過，但現在有一小群共和黨眾議員對參議院版本提出異議，威脅投票否決。

領導具影響力的眾院自由黨團的馬里蘭州共和黨議員哈里斯（Andy Harris）周三告訴 CNBC：「參議院法案與眾院版本差距太大，我們應該花時間把事情做對。」

包括多名自由黨團成員在內的財政保守派議員，反對這項立法的成本。無黨派的國會預算辦公室估計，該法案未來十年將使赤字增加近 3.4 兆美元。該黨團周三發布三頁備忘錄，詳述他們所謂參議院法案的「缺失」。

較溫和的議員則認為，削減醫療補助的幅度過大，估計將使 1200 萬人失去健康保險。白宮駁斥國會預算辦公室的預測，主張該法案透過促進經濟成長，長期而言將能自給自足。