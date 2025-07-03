傳立訊精密尋求赴港上市 募資規模上看10億美元

鉅亨網編譯段智恆 2025-07-03 00:40

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《彭博》周三 (2 日) 援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US)AirPods 供應商立訊精密 (002475-CN) 據傳已選定包括中金公司、 中信證券與高盛等機構，協助其籌備赴港上市事宜。消息人士指出，這家深市掛牌的中國電子製造大廠計畫透過香港發行 H 股，募資金額上看 10 億美元，最早可能在今年完成交易。

知情人士透露，立訊仍在與多家中介機構洽談，上市規模與時間點尚未最終敲定，未來不排除加入更多承銷商。對此，中信與高盛婉拒評論，中金則尚未回應。

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在《彭博》報導出爐後，立訊於深交所公告回應，已擬在香港交易所發行 H 股，目前仍處於初步討論階段，尚無明確時間表。該公司指出，此舉將有助於提升其海外融資能力與國際化發展。

立訊主要為蘋果生產 AirPods 等產品零組件，2023 年來自蘋果的營收占比高達 75%。除了消費性電子外，公司業務也涵蓋企業通訊與汽車電子領域。若順利完成上市，立訊將加入藍思科技 (Lens Technology)(300433-CN) 等蘋果供應鏈業者行列，進軍香港資本市場。

今年以來，香港首次公開發行 (IPO) 市場開始回溫，尤其是中國 A 股公司赴港第二上市 (俗稱 A+H) 的案件明顯增加，上半年此類交易占香港 IPO 總額近 75%。外界認為，立訊此舉也反映中國企業逐步回歸海外融資市場的趨勢。