〈車市〉上半年車市掛牌數不到20萬台 德系車商福斯、汎德祭新招拚業績

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-02 19:56

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由於關稅不確定因素衝擊，再加上過去二年強勁的購屋潮反而壓縮車市的購買力，上半年國內車市總掛牌數僅 19.8 萬台，年減幅達 14.4%，不過，進口車商仍積極迎戰，台灣福斯汽車今 (2) 日宣布推出全新行動服務平台「福斯暢行 Volkswagen MOVE」，藉此拓展多元業務，而 BMW 總代理汎德也在今日發表全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅，更首度標配 M Sport 運動化套件，等於加量不加價。

福斯推全新行動服務平台「福斯暢行 Volkswagen MOVE」。(圖：福斯提供)

BMW iX 此次導入三款車型，包括 BMW iX xDrive45 Excellence、iX xDrive45 M Sport，以及旗艦層峰級的 iX xDrive60 M Sport，建議售價 338 萬元起，並首度標配 M Sport 運動化套件，擁有 M 專屬空力套件、21 吋 M 輪圈和藍色 M 煞車卡鉗。

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而台灣福斯汽車推「福斯暢行 Volkswagen MOVE」，結合裕隆集團的格上租車、LINE GO 共享汽車，以及 Sealand 汽車等專業移動服務夥伴，全面整合共享、日租和訂閱制三大用車模式。

台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 表示，Volkswagen 關注人們生活型態的轉變，福斯暢行 Volkswagen MOVE 是面對用車模式演變踏出的重要一步。

「福斯暢行 Volkswagen MOVE」提供一站式整合操作體驗，從車款挑選、預約使用到線上付款，全程皆可透過 My Volkswagen App 或 Volkswagen 官方 LINE 帳號完成，無需額外安裝其他應用程式即可啟動服務。