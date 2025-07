〈車市〉上半年車市掛牌數不到20萬台 德系車商福斯、汎德祭新招拚業績

‌



而台灣福斯汽車推「福斯暢行 Volkswagen MOVE」,結合裕隆集團的格上租車、LINE GO 共享汽車,以及 Sealand 汽車等專業移動服務夥伴,全面整合共享、日租和訂閱制三大用車模式。

「福斯暢行 Volkswagen MOVE」提供一站式整合操作體驗,從車款挑選、預約使用到線上付款,全程皆可透過 My Volkswagen App 或 Volkswagen 官方 LINE 帳號完成,無需額外安裝其他應用程式即可啟動服務。

在多元的用車選擇中,台灣福斯陸續將旗下車款導入共享平台,包括經典掀背車 The Golf、跨界休旅 The T-Cross,全能休旅 The Tiguan。