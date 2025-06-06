美銀：汽車業迎「產品策略最動盪四年」 五大趨勢重塑全球車市

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-06 07:00

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據《CNBC》周四 (5 日) 報導，美國銀行 (BofA)(BAC-US) 頂級汽車分析師 John Murphy 在汽車產業年度預測報告《Car Wars》中指出，汽車產業正面臨法規、電動車滲透率、軟體創新和中國競爭等前所未有的顛覆與不確定性。Murphy 預測未來四年將是「產品策略史上最不確定和最動盪的時期」，並提出五大關鍵洞察。

美銀分析師預測汽車業將面臨「產品策略最動盪時期」，車廠被迫回歸核心業務。(圖:Shutterstock)

一、電動車資產減記潮

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Murphy 預期福特去年因取消全電動三排座 SUV 計畫而產生的約 19 億美元費用和減記，預料只是個開始。未來幾年，數十億美元的電動車相關資產減記將不斷成為新聞頭條。因為汽車製造商過去急於在電動車上投入巨資，但市場發展未如預期快速。

二、回歸核心業務

面對電動車市場不確定性，汽車製造商轉向多元化產品策略，大幅投資混合動力車、插電式混合動力車以及傳統內燃機車輛，以獲得資金。Murphy 強調，每個車廠都將在未來四年的不確定時期中，重新回歸核心業務，其中現金流極為重要。

三、中國汽車市場面臨整併壓力

中國汽車市場正經歷激烈的價格戰和銷售停滯。Murphy 形容，中國市場將開始「自我內爆」，預期將導致當地數百個汽車品牌大規模整併。根據野村證券報告，過去兩年，中國汽車平均零售價下跌約 19% 至約 16.5 萬人民幣 (22900 美元)。

四、跨界車熱潮消退

結合 SUV 和轎車特性的跨界休旅車激增時代已結束。這是近 20 年來，跨界車在新車發表中首次出現佔比下滑。美國本土汽車製造商正專注於高利潤的全尺寸皮卡車；傳統上產品策略較為穩定的日本汽車製造商，推出節奏也變得反常，目前將重心轉向轎車。

五、售後市場與軟體仍大有潛力

儘管軟體和車聯網技術的發展未達車廠最初預期，Murphy 認為汽車製造商及其經銷商在這領域仍有巨大潛力。

原廠車廠有望通過車聯網技術改變消費者的維修習慣。當車輛能即時監測零件狀況、主動提醒保養需求，並直接預約授權經銷商服務時，車主就不太會跑到外面的修車廠。