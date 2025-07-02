世芯-KY大客戶專案進度優預期 外資估明年Q2放量

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-02 17:52

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外資今 (2) 日出具最新報告指出，世芯 - KY(3661-TW) 與客戶開發的 Trainium3 最快將於 2026 年第二季進入量產，優於市場預期，因此調升目標價，從 3,100 元上調至 3,680 元，維持優於大盤評等。

世芯-KY董事長暨總經理沈翔霖。(鉅亨網資料照)

外資表示，近期 Trainium3 重新設計定案 (re-tape out) 順利完成，世芯 - KY 也開始向供應鏈下單，顯示量產準備工作正加快中。儘管整體時程較原先略有延遲 2 至 3 個月，但 2026 年整體出貨預估仍維持，因此將該晶片在 2026 年的營收貢獻由原先預估的 12 億美元上調至 18 億美元。

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針對後續的 Trainium4 晶片，外資認為，儘管供應商尚未完全定案，但世芯 - KY 已與相關供應商展開討論，領先其他競爭者，同時，世芯 - KY 近期與 Astera Labs 宣布策略合作以及與新思緊密合作，也可望進一步鞏固其在 AI 高速運算晶片領域的競爭力。