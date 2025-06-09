鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-09 15:40

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中國車市存量競爭白熱化！吉利長城廣汽圍攻比亞迪 全因「這件事」懸而未決 (圖:Shutterstock)

事件始於 2023 年，長城率先舉報比亞迪部分車型使用「常壓油箱」涉嫌違規，並稱其未達到國家標準。儘管監理機關受理立案，但調查結果至今仍未公佈。如今，楊學良以「支持正義吹哨者」為名，再次將此事推至台前，直言「必須給公眾一個定論」，若比亞迪違規，其他車廠為何未被追責，若合規，為何調查遲遲無果？

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「常壓油箱」事件之所以敏感，不僅因涉及技術合規性，更因其可能動搖消費者對比亞迪「技術領先」形象的信任。更關鍵的是，兩年未決的調查結果，已被視為監管公正性的「試金石」。

吉利此次「站隊」長城，並非偶然。過去兩年，吉利透過「對標比亞迪」的策略快速崛起，星願超越海鷗、星艦 7 超越宋、星耀 8 單週銷量反超漢，Emi 對標 Dmi、短刀電池對標刀片電池、「千里浩瀚」對標「天神之眼」，幾乎涵蓋比亞迪所有核心產品線。

一位吉利內部人士曾坦言：「我們的策略是『抄你的作業，但做得更好』。」

憑藉更靈活的設計、更高的配置和更親民的價格，吉利持續擠壓比亞迪市場份額。數據顯示，比亞迪 4 月國內銷售成長已大幅放緩，部分車款甚至出現負成長，而吉利憑藉「時間差」策略，正以「貼身肉搏」之勢搶佔市場。

吉利的「進攻」，本質是中國汽車業從「增量擴張」轉向「存量廝殺」的縮影。目前，自主品牌滲透率已超過 70%，全球產能過剩加劇，合資品牌加速式微，產業競爭已進入「你死我活」階段。

在此背景下，長城、吉利聯合圍剿比亞迪，實則是頭部自主車廠爭奪「一哥」地位的縮影。

對吉利而言，若能透過「常壓油箱」事件削弱比亞迪的市場信譽，有望為其登頂產業第一掃清關鍵障礙，但對比亞迪來說，若調查結果始終懸而未決，「信任危機」可能進一步放大其銷售壓力。

值得注意的是，「常壓油箱」事件若長期無果恐引發連鎖反應，其他車廠也許會效法吉利、長城，以類似理由發起質疑，導致業界陷入「互相攻略」的惡性循環。

專家表示，監管機構的及時定調至關重要，若比亞迪違規，需明確處罰以儆效尤，若合規則須還其清白，避免「冤案」拖累中國新能源產業全球競爭力。

當增量紅利消退，中國車廠之間的競爭將從「技術創新」轉向「規則博弈」，而監管的公正性與效率，將成為決定行業未來格局的關鍵變量。