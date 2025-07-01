鉅亨網編譯段智恆 2025-07-01 03:20

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《彭博》周一 (30 日) 援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US) 傳出正在評估讓語音助理 Siri 改採 Anthropic 或 OpenAI 的人工智慧 (AI) 模型，可能捨棄原本自研的 Foundation Models 技術，試圖扭轉近年在生成式 AI 領域落後對手的窘境。

蘋果擬捨自研模型 Siri恐改採OpenAI或Anthropic技術(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，蘋果已與 Anthropic 與 OpenAI 展開初步談判，要求兩家公司訓練可在蘋果私有雲端基礎設施上運行的客製化模型供測試之用。若蘋果最終決定導入這些第三方 AI 模型，將標誌其 AI 戰略重大轉向，也顯示自家語音技術開發進展不如預期。

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Siri 早在 2011 年就已問世，卻長年未能追上競爭對手。儘管蘋果去年曾展示 Siri 可更深入整合裝置與個人資料的功能，卻因工程問題延遲發布，原訂 2025 年初上線的時程也已被無限期推遲。目前仍有名為「LLM Siri」的自研升級版本在內部持續開發，但管理層已對引進外部技術抱持開放態度，最快可能在 2026 年推出新版本。

高層主導策略轉變 員工士氣受打擊

據了解，這項評估案由曾負責 Vision Pro 開發的 Mike Rockwell 接手 Siri 工程後主導，他與軟體工程主管 Craig Federighi 接管 Siri 開發權限後，將原本負責 AI 技術的高層 John Giannandrea 邊緣化。

內部多輪測試後，蘋果高層認為 Anthropic 的 Claude 模型最符合 Siri 需求，並由企業發展副總 Adrian Perica 主導與 Anthropic 洽談合作可能。然而，雙方在授權費用談判上出現歧見。消息人士指出，Anthropic 開出的是數十億美元起跳且每年遞增的授權費用，導致談判陷入僵局，蘋果也不排除改與 OpenAI 合作。

此舉引發蘋果 AI 部門基層不滿。有員工認為，公司此舉等同承認內部模型失敗，並擔心自己成為被指責的對象。據悉，包括 Meta(META-US) 與 OpenAI 等競爭對手正向蘋果 AI 人才祭出千萬至四千萬美元的年薪挖角，蘋果部分重要人才已有離職跡象。

內部混亂未解 Siri 未來方向未明

目前蘋果 AI 架構分裂明顯。Foundation Models 團隊仍由 Giannandrea 掌控，但越來越多關鍵項目，例如 Siri、機器人開發與 App 開發 AI 框架等，都已轉交給 Federighi 與 Rockwell 主導，Swift Assist 代碼生成工具也在近期悄悄終止開發。

另一方面，蘋果近期也考慮收購 AI 搜尋新創 Perplexity，並與由前 OpenAI 技術長創立的 Thinking Machines Lab 短暫洽談。蘋果內部仍認為，長期來看應重回自研模型主導的路線，但短期內若想挽回 Siri 的 AI 競爭力，勢必得仰賴第三方技術。