鉅亨網編譯段智恆 2025-06-27 02:30

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根據《彭博》周四 (26 日) 報導，白宮表示，美國總統川普尚未接近決定聯準會 (Fed) 主席鮑爾繼任人選的時間點，針對《華爾街日報》(WSJ) 報導川普可能最快今夏就宣布接班人選，白宮強調相關決策並不迫切。

川普考慮Fed主席鮑爾接班人 白宮澄清：尚未做出決定(圖:Reuters/TPG)

一位白宮官員周四受訪時指出，川普目前尚未做出任何即將宣布的人事決定，但也保留改變計畫的可能性。該官員補充，川普手上有許多不錯的人選可以考慮接任央行領導職位。

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受此傳聞影響，美元走軟，美國公債價格上漲。《華爾街日報》(WSJ) 引述多位不具名人士報導稱，川普考慮在 9 月或 10 月前就公布接替鮑爾的人選，甚至可能提前至夏季，部分原因是川普對鮑爾的不滿日益升高。

依規定，鮑爾目前的任期將延續至 2026 年 5 月，在這個時間點前就提前敲定繼任者，並不尋常。

川普長期批評鮑爾對利率政策過於保守，頻頻施壓要求降息，並指責 Fed 政策使政府借貸成本偏高。

川普日前受訪時表示，他的接班人名單上已有「三、四位人選」。本月稍早，他也透露正在考慮人選，強調「很快」就會公布。